Znamy kolejnego uczestnika "Azja Express"! Jeszcze niedawno tańczył w Polsacie!

Aleksandra Kalita
2026-05-06 16:32

Trwają przygotowania do kolejnej edycji "Azja Express". Znani są już pierwsi uczestnicy. Teraz kolejna osoba potwierdziła swój udział w programie. Już od pewnego czasu mówiono, że dołączy do wyścigu. Co ciekawe, jeszcze do niedawna kojarzony był z konkurencyjną stacją. Zobaczcie, kto jeszcze pojawi się w show TVN-u.

Michał Danilczuk
"Azja Express": Wiemy, kto weźmie udział w programie

"Azja Express" to jeden z najpopularniejszych formatów TVN. W ubiegłym roku program na jeden sezon zawitał do Afryki, a teraz po kilku latach znowu wraca do Azji. Osiem par składających się z gwiazd show-biznesu oraz ich bliskich, bierze udział w wyścigu przez niemal cały kontynent. Jest to bezlitosny test charakterów. Uczestnicy zmagają się z ekstremalnymi warunkami, różnicami kulturowymi i presją czasu. Dla widzów to okazja, by poznać ich z zupełnie innej strony.

Do tej pory wyemitowano siedem edycji. Cztery z nich (pierwsza, druga, piąta i szósta) odbywały się w Azji. W trzeciej i czwartej edycji uczestnicy przemierzali Amerykę Południową i Środkową, a w siódmej Afrykę. W historii programu "Azja Express" zmieniały się nie tylko kontynenty, ale również prowadzące. Pierwsze edycje prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak (48 l.), którą w 2020 roku zastąpiła Daria Ładocha (44 l.). W siódmym sezonie rolę prowadzącej przejęła Izabella Krzan (31 l.). I to właśnie ona poprowadzi najnowszy sezon reality show.

Wiadomo już, że program powróci do swoich korzeni i ponownie zabierze swoich uczestników do Azji. Znane są też nazwiska pierwszych uczestników. Kilka tygodni temu prowadząca show potwierdziła, że w wyścigu weźmie udział Małgorzata Socha (46 l.). Niedawno dołączył do niej youtuber Adam Zimmermann, działający w sieci pod pseudonimem Naruciak. Z kolei dwa dni temu pojawiła się informacja, że do udziału przygotowuje się Mateusz Banasiuk (40 l.).

"Azja Express": Transfer z Polsatu do TVN-u

Teraz dołączył do nich Michał Danilczuk (34 l.). O tancerzu zrobiło się głośno dzięki "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W tanecznym show Polsatu do finału doprowadził Jacka Jelonka (39 l.) oraz Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.). Z kolei w piętnastej edycji występował z Majką Jeżowską (65 l.). Do kolejnego sezonu już nie wrócił. Porzucił bowiem Polsat na rzecz TVN-u, gdzie został jurorem powracającego "You Can Dance - Po prostu tańcz".

O swoim udziale w "Azja Express" poinformował krótkim filmikiem na Instagramie. Co ciekawe, towarzyszy mu na nim Jacek Jelonek, który w symboliczny sposób przekazuje tancerzowi charakterystyczną kopertę.

Azja Express! Zaczynam nową przygodę! Trzymajcie kciuki, bo bez nawigacji gubię się nawet wracając do domu… - napisał Danilczuk.

Na razie nie wiadomo, kto będzie mu towarzyszył podczas wyścigu. 

Izabella Krzan jako prowadząca "Azja Express" - czy to dobry wybór?
Michał Mikołajczak nie może nachwalić się Edyty Zając! W "Afryka Express" dała czadu
