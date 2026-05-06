"Serce Łodzi bije dla seniorów" – Jolanta Kwaśniewska zaprasza na wyjątkowe wydarzenie na stadionie Widzewa Łódź

Od lat sprawy seniorów są dla mnie najważniejsze. Przez lata Fundacja „Porozumienie Bez Barier” działała na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest grupa społeczna, która jest trochę na uboczu i są to seniorzy

- wyjaśnia Jolanta Kwaśniewska, wytyczając tym samym nowe szlaki swoich działań fundacyjnych, które od dłuższego czasu celują właśnie w potrzeby starszych osób.

Z jej słów bije jasny przekaz, że rosnąca liczba osób w zaawansowanym wieku to nie jest uciążliwy balast dla państwa, lecz wręcz przeciwnie – to niesamowita szansa na wykorzystanie ogromnego życiowego doświadczenia i niezgaszonej chęci do działania.

Ogromny potencjał w rękach seniorów

W opinii żony byłego prezydenta statystyki mówią jasno, że żyjemy coraz dłużej, dlatego chcemy przeżyć ten podarowany nam czas aktywnie i ze stuprocentową świadomością. Z tego właśnie powodu stale powiększająca się społeczność seniorów powinna być postrzegana jako realna siła i bezcenny zasób w stale ewoluującej układance demograficznej.

Rządzący muszą myśleć o tym, jak ten wielki potencjał, jakim są osoby w wieku senioralnym, wykorzystać

- zaznacza stanowczo Jolanta Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska walczy ze stereotypami

Była pierwsza dama gorąco apeluje, aby ostatecznie skończyć z przypisywaniem starszym osobom społecznych łatek i sztywnych ram, w których muszą się mieścić. Przekonuje, że zawansowana metryka nie ma prawa zmuszać nikogo do rezygnacji ze swych marzeń, codziennych potrzeb i kreowania unikalnego stylu ubierania się.

Sprzeciwiam się tym określeniom, że kobiety w pewnym wieku nie powinny czegoś zrobić, albo nosić. Ja jestem kobietą "w pewnym wieku" - dlaczego nie mogę nosić modnych butów, mieć fryzury, jaka mi najbardziej odpowiada, czy bardzo kolorowo się ubierać? Wszystko dla nas i nic o nas bez nas! Im jestem starsza, tym bardziej kocham kolor, we “wściekłych” kolorach czuję się lepiej i nie wyobrażam sobie, że miałabym sobie tego odmawiać

- punktuje dosadnie Jolanta Kwaśniewska.

Działaczka posługuje się angielskim zwrotem "Sky is the limit", udowadniając otwarcie, że nawet ciesząc się dziewięćdziesięcioma latami na karku nie trzeba odpuszczać swoich ulubionych pasji, ani bać się podejmowania całkowicie nowych życiowych ról. W jej ocenie wiek dojrzały to po prostu wspaniały, kolejny epizod życia, w którym należy celebrować chwile i funkcjonować tu i teraz.

Namawiam seniorów do tego, żeby byli samolubni. Często zdarza się tak, że babcia nie może pójść prywatnie do lekarza, na kawę do kawiarni, albo nie kupi sobie torebki, o której marzy, bo wszystkie pieniądze odkłada dla dzieci, dla wnuków. Jednak najczęściej te nasze młodsze pokolenia radzą sobie w życiu lepiej niż my. Dlatego zachęcam: wydawajmy te pieniądze na siebie, żyjmy tu i teraz! Każdego dnia twórzmy dla siebie małe święto.

Aktywność fizyczna według Jolanty Kwaśniewskiej

Prezydentowa mocno akcentuje również ogromną wagę, jaką niesie ze sobą bycie w ciągłym ruchu oraz dbałość o świetną formę własnego umysłu. Podkreśla, że ochocze uczestnictwo w wielu rozmaitych wydarzeniach odczuwalnie podbija komfort i jakość egzystencji. Jako inspirujący wzór podaje samą siebie – wyznaje, że jej dzień startuje od kompleksowych ćwiczeń, uwielbia również narty i dużo spaceruje, dzięki czemu czerpie radość z doskonałego nastroju każdego dnia.

Widzew Łódź z ważną inicjatywą dla starszych

Tego rodzaju postawy znajdują niezwykle żyzne podłoże przy organizacji prospołecznych inicjatyw. Strzałem w dziesiątkę zdaje się tu być akcja o nazwie "Serce Łodzi bije dla Seniorów", skrojona na miarę przez Fundację Widzewa Łódź. Tego typu spotkania perfekcyjnie uwypuklają, że ludzie po sześćdziesiątce to ważny i niezbędny element wielkiej lokalnej układanki.

Będzie to zjawisko o tyle niespotykane, że rzuci wszystkich chętnych gości prosto w miejsca rezerwowane zazwyczaj wyłącznie dla topowych piłkarzy. Obecni na stadionie będą mogli dosłownie przebiec się po murawie, spojrzeć na monumentalny gmach sportowy z murawy oraz wdychać tę samą, naelektryzowaną sportem atmosferę.

Chcemy, żeby seniorzy poczuli, że stadion należy także do nich. Wejście na murawę, zobaczenie obiektu z perspektywy piłkarza i możliwość aktywnego udziału w wydarzeniu to doświadczenie, które buduje emocje i zachęca do ruchu

- przekazuje z uśmiechem Sylwia Dobrzycka, stojąca na czele Zarządu Fundacji Widzewa Łódź.

Jakie atrakcje przygotowano na stadionie Widzewa?

Zestawienie zaplanowanych aktywności zwiastuje ogrom atrakcji. Zebrani otrzymają unikalną możliwość wykonania serii 10-minutowych, bezpiecznych treningów, a następnie chętnie zbadają się w specjalnych strefach konsultacji zdrowotnych. Ponadto organizatorzy wpisali do kalendarza ciekawe debaty pod hasłem promowania sprawności wśród rówieśników i wzbogacili harmonogram iście muzycznymi i gwiazdorskimi akcentami, tworząc potężny, edukacyjny miks.

Darmowe wejście 24 maja dla każdego

Sportowo-społeczne widowisko zatytułowane "Serce Łodzi bije dla Seniorów" staje się niemal żywym dowodem poparcia dla postulatów popularyzowanych przez Jolantę Kwaśniewską. Inicjatywa uzmysławia twardo, że środowiska emerytalne nie muszą zamykać się w czterech ścianach i nadal odgrywają kluczową rolę w swoim regionie. Poczucie wiatru na nowoczesnej murawie i angażujące rozmowy ze znajomymi niezbijalnie udowadniają opinii publicznej, że wiek to jedynie liczba na papierze, nie zamykająca drogi do nowych celów.

Zapraszam wszystkich seniorów 24 maja od godz. 12:00 na stadion Widzewa w Łodzi. Do zobaczenia!

- puentuje swoją opowieść Jolanta Kwaśniewska, osobiście zachęcając do udziału.

Przedstawiana szeroko łódzka atrakcja spełnia również rolę kulminacyjnego punktu dwunastej z kolei odsłony Miejskich Senioraliów, napędzanych we współpracy miejskich urzędników i Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, obdarzyła tę imprezę swoim honorowym patronatem, z kolei wejściówki dla uczestników pozostają stuprocentowo darmowe.