Barbara Krafftówna była wielką gwiazdą. Jej grób na to nie wskazuje? Jest wyjątkowo prosty, ale jedno słowo wszystko zdradza

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-01 7:28

Barbara Krafftówna odeszła w styczniu 2022 roku. Miała 93 lata, ale jej śmierć i tak była ogromnym ciosem dla świata polskiej kultury. Aktorka, którą widzowie pokochali za rolę Honoraty w "Czterech pancernych i psie", spoczęła w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Dziś jej grób wygląda zupełnie inaczej niż tuż po pogrzebie. Ma bardzo prostą formę, ale jedno słowo, które wygrawerowano, zdradza, że spoczywa tam gwiazda ekranu.

Barbara Krafftówna odeszła ponad 4 lata temu

Barbara Krafftówna zmarła 23 stycznia 2022 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Dożyła sędziwego wieku 93 lat. Według ówczesnych doniesień odeszła we śnie, wcześniej zmagała się z problemami zdrowotnymi. Kilka tygodni przed śmiercią zachorowała na COVID-19, a koronawirusem zaraziła się po wyjściu ze szpitala, do którego trafiła z powodu wypadku. Gdy mieszkała sama, osunęła się z łóżka.

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Basia, upadając, złamała nogę i konieczna była natychmiastowa operacja – mówiła "Super Expressowi" przyjaciółka artystki.

Aktorka wymagała opieki, więc pod koniec życia zamieszkała w domu dla artystów. Niestety, gwiazda ciężko chorowała, a w końcu przestała przyjmować pokarmy:

Z dnia na dzień opadała z sił. Po operacji miała mieć rehabilitację, ale niestety nie doczekała. Zasnęła i już się nie obudziła.

Pogrzeb gwiazdy odbył się 4 lutego 2022 roku w Warszawie. Najpierw odprawiono mszę żałobną w Kościele Środowisk Twórczych. Uroczystość miała charakter państwowy, a aktorkę żegnali przedstawiciele świata kultury, przyjaciele i wielbiciele jej talentu. Po mszy urna z prochami artystki została przewieziona na Powązki Wojskowe. Krafftówna spoczęła w Alei Zasłużonych. Wśród żegnających znaleźli się m.in. Teresa Lipowska, Emilia Krakowska, Cezary Żak i Jan Pietrzak.

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Bardzo skromne miejsce ostatniego spoczynku

Przez dłuższy czas miejsce pochówku wielkiej gwiazdy wyglądało niezwykle skromnie. Zamiast okazałego pomnika na mogile znajdował się jedynie kopczyk, była trawa i niewielki drewniany krzyż z tabliczką. Przez blisko półtora roku grób pozostawał bez właściwego nagrobka. W 2023 roku sytuacja się zmieniła. Krafftówna doczekała się eleganckiego, choć minimalistycznego pomnika.

Grób gwiazdy na prostą formę, wykonano go z ciemnego kamienia, a po bokach zastosowano tworzywo z elementami brązu. Początkowo pozostawał pusty, wyryto na nim tylko dane i daty narodzin oraz śmierci Krafftówny, później pojawiło się piękne zdjęcie aktorki z młodości. Gdyby nie jedno słowo oraz charakterystyczna fotografia, grób można by uznać za jeden z wielu, ale ponieważ widnieje na nim napis "aktorka", wiadomo, że pod nagrobkiem spoczywa gwiazda ekranu tak dobrze znana widzom.

Miejsce pochówku Krafftówny jest bardzo czyste, zadbane - widać, że ktoś o nie wspaniale dba. Są kwiaty i znicze, a płyta aż lśni.

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Pogrzeb, Barbara Krafftówna
Witold Płóciennik
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BARBARA KRAFFTÓWNA
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