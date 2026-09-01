Barbara Krafftówna była wielką gwiazdą. Jej grób na to nie wskazuje? Jest wyjątkowo prosty, ale jedno słowo wszystko zdradza

Barbara Krafftówna odeszła ponad 4 lata temu

Barbara Krafftówna zmarła 23 stycznia 2022 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Dożyła sędziwego wieku 93 lat. Według ówczesnych doniesień odeszła we śnie, wcześniej zmagała się z problemami zdrowotnymi. Kilka tygodni przed śmiercią zachorowała na COVID-19, a koronawirusem zaraziła się po wyjściu ze szpitala, do którego trafiła z powodu wypadku. Gdy mieszkała sama, osunęła się z łóżka.

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Basia, upadając, złamała nogę i konieczna była natychmiastowa operacja – mówiła "Super Expressowi" przyjaciółka artystki.

Aktorka wymagała opieki, więc pod koniec życia zamieszkała w domu dla artystów. Niestety, gwiazda ciężko chorowała, a w końcu przestała przyjmować pokarmy:

Z dnia na dzień opadała z sił. Po operacji miała mieć rehabilitację, ale niestety nie doczekała. Zasnęła i już się nie obudziła.

Pogrzeb gwiazdy odbył się 4 lutego 2022 roku w Warszawie. Najpierw odprawiono mszę żałobną w Kościele Środowisk Twórczych. Uroczystość miała charakter państwowy, a aktorkę żegnali przedstawiciele świata kultury, przyjaciele i wielbiciele jej talentu. Po mszy urna z prochami artystki została przewieziona na Powązki Wojskowe. Krafftówna spoczęła w Alei Zasłużonych. Wśród żegnających znaleźli się m.in. Teresa Lipowska, Emilia Krakowska, Cezary Żak i Jan Pietrzak.

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Bardzo skromne miejsce ostatniego spoczynku

Przez dłuższy czas miejsce pochówku wielkiej gwiazdy wyglądało niezwykle skromnie. Zamiast okazałego pomnika na mogile znajdował się jedynie kopczyk, była trawa i niewielki drewniany krzyż z tabliczką. Przez blisko półtora roku grób pozostawał bez właściwego nagrobka. W 2023 roku sytuacja się zmieniła. Krafftówna doczekała się eleganckiego, choć minimalistycznego pomnika.

Grób gwiazdy na prostą formę, wykonano go z ciemnego kamienia, a po bokach zastosowano tworzywo z elementami brązu. Początkowo pozostawał pusty, wyryto na nim tylko dane i daty narodzin oraz śmierci Krafftówny, później pojawiło się piękne zdjęcie aktorki z młodości. Gdyby nie jedno słowo oraz charakterystyczna fotografia, grób można by uznać za jeden z wielu, ale ponieważ widnieje na nim napis "aktorka", wiadomo, że pod nagrobkiem spoczywa gwiazda ekranu tak dobrze znana widzom.

Miejsce pochówku Krafftówny jest bardzo czyste, zadbane - widać, że ktoś o nie wspaniale dba. Są kwiaty i znicze, a płyta aż lśni.

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Pogrzeb, Barbara Krafftówna