Agnieszka Kotońska błyszczy w minibikini. Prawi o zakończeniu wakacji nad Bałtykiem i pokazuje swoje ciało

Agnieszka Kotońska to gwiazda TTV

Agnieszka Kotońska to polska osobowość telewizyjna i influencerka, która zyskała ogólnopolską popularność dzięki udziałowi w hicie stacji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". W programie występuje u boku najbliższej rodziny - męża Artura oraz syna Dajana, dynamicznie komentując produkcje telewizyjne. Pojawiła się również w innych formatach rozrywkowych, takich jak "99 – gra o wszystko. VIP", "Back to school. Prawdziwy egzamin", "Królowa Przetrwania" czy "Kuba Wojewódzki".

Prywatnie od kilkudziesięciu lat tworzy udane małżeństwo z Arturem, a ważną rolę w jej życiu odgrywa także rola babci dla wnuka Tymona. Mieszkają na stałe w Chodzieży.

Oszałamiająca przemiana Agnieszki Kotońskiej

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej to efekt zrzucenia ponad 40 kg - z wyjściowej wagi 106 kg. Kluczem do sukcesu okazała się rezygnacja z alkoholu, białego pieczywa i słodzonych napojów na rzecz zbilansowanych, domowych posiłków bazujących na warzywach.Zmianie nawyków żywieniowych towarzyszyły regularne treningi odbywane pięć razy w tygodniu.

Dopełnieniem tej przemiany były zabiegi chirurgii plastycznej (lifting, operacja opadających powiek oraz powiększenie biustu) i medycyny estetycznej, w tym botoks oraz zabiegi laserowe.

Kobieta nie ukrywa, że jej obecny wygląd to efekt jej ciężkiej pracy, który trwa i nie przestanie.

Agnieszka Kotońska już tak nie wygląda. Ale zmiana!

Agnieszka Kotońska kończy wakacje plażowaniem nad Bałtykiem. Co za figura!

Agnieszka Kotońska już w lipcu 2026 chwaliła się rajskimi kadrami z Albanii. Kobieta regularnie pokazywała swoją piękną sylwetkę, z której niewątpliwie jest bardzo dumna. Okazało się, że koniec wakacji postanowiła również spędzić nad morzem, ale w Polsce.

- To chyba już ostatnie dni nad morzem. I kurde, aż się płakać chce, że lato powoli odchodzi. Bo przecież lato to nie tylko słońce, ciepłe wieczory i zapach trawy. To stan duszy. To beztroska, śmiech, podróże, spotkania, chwile, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. I choć chciałoby się czasem zatrzymać lato na zawsze, ono musi odejść. Tak jak odchodzą pewne chwile, ludzie i rozdziały naszego życia. Ale przecież po jesieni znów przyjdzie wiosna. Po zimie pojawi się słońce. A po każdym końcu - coś nowego. Więc żegnaj, lato. Dziękuję Ci za wszystkie ciepłe dni, wieczory, uśmiechy i wspomnienia. Jeszcze przez chwilę będę udawać, że wcale nie odchodzisz - napisała w emocjonalnym wpisie Kotońska.

Okrasiła to wszystko zdjęciami znad Bałtyku. Widać, że kocha swoją figurę, ponieważ eksponowała ją w pięknym bikini. Co za forma!