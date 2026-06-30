Kasia Skrzynecka pokazała swój "warszawski tarasik". Ładnie wyszło?

Kasia Skrzynecka zachwycona "warszawskim tarasikiem". Nic dziwnego!

Katarzyna Skrzynecka już przygotowuje się do wakacji w mieście. Przed nią gorące dni i piękne wieczory, które ma w planach spędzić na własnym balkonie.

Tak, jest ekstremalnie gorąco. Ale wszak jest czerwiec i lato. I gdyby lało, było zimno i szaroburo - dopiero wtedy byśmy narzekali. Zachowując bezpieczny zdrowy rozsądek przy wysokich temperaturach, cieszę się, że mój warszawski tarasik na Mokotowie ma prawdziwie grecką aurę, a moja "Greczynka" - bougainvillea rozhulała się kwitnieniem. Za 3...4 dni będzie przecudną Miss listności i kwiecia - napisała w sieci dumna Skrzynecka, pokazując ujęcia wykonane na swoim uroczym balkonie.

Gwiazda jest dumna nie tylko z własnego kąta, który przygotowała na to, by spędzić na nim lato w mieście, ale i z roślinności, która na tarasie czuje się doskonale. Skrzynecka wspomniała o roślinie o obco brzmiącej nazwie. Chodzi o bugenwillę, zwaną też kącicierniem - piękną, mocno kwitnącą, o wspaniałym, mocnym, wyrazistym fioletoworóżowym kolorze. Najwyraźniej kwiaty zainspirowały aktorkę do tego, by taras przyozdobić barwnymi dodatkami.

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Uroczy taras idealny na lato

W zeszłym roku Skrzynecka chwaliła się tarasem z ozdobami w odcieniach różu i mocnego błękitu. Ten ostatni kolor nawiązywał do miłości aktorki, jaką od dawna jest Grecja. Starania gwiazdy, by na balkonie w Warszawie stworzyć śródziemnomorską oazę, nie poszły na marne. Było uroczo! Na tarasie pojawiły się rośliny w barwnych doniczkach, wiszący fotel i stół przygotowany do tego, aby rodzinnie zjeść przy nim coś smacznego.

W tym roku Skrzynecka postawiła na fiolet w nieco fuksjowym odcieniu, pojawiło się też drewno.

"Ten kolor, magenta, opanowal cały balkon. Cudnie", "Ale piękny balkon", "Pięknie - można się relaksować" - uznali fani Katarzyny.

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