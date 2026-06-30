Kasia Skrzynecka pokazała swój "warszawski tarasik". Ładnie wyszło?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-30 14:29

Kasia Skrzynecka co roku, gdy tylko nadchodzi lato, szykuje swój "warszawski tarasik", jak to opisała na Instagramie. Teraz pokazała zdjęcia z nowej odsłony balkonu, który ozdobiła fioletowymi akcentami. Jak wam się podoba? Na lato w mieście jak znalazł, prawda? A pogoda dopisuje!

Kasia Skrzynecka zachwycona "warszawskim tarasikiem". Nic dziwnego!

Katarzyna Skrzynecka już przygotowuje się do wakacji w mieście. Przed nią gorące dni i piękne wieczory, które ma w planach spędzić na własnym balkonie. 

Tak, jest ekstremalnie gorąco. Ale wszak jest czerwiec i lato. I gdyby lało, było zimno i szaroburo - dopiero wtedy byśmy narzekali. Zachowując bezpieczny zdrowy rozsądek przy wysokich temperaturach, cieszę się, że mój warszawski tarasik na Mokotowie ma prawdziwie grecką aurę, a moja "Greczynka" - bougainvillea rozhulała się kwitnieniem. Za 3...4 dni będzie przecudną Miss listności i kwiecia - napisała w sieci dumna Skrzynecka, pokazując ujęcia wykonane na swoim uroczym balkonie.

Gwiazda jest dumna nie tylko z własnego kąta, który przygotowała na to, by spędzić na nim lato w mieście, ale i z roślinności, która na tarasie czuje się doskonale. Skrzynecka wspomniała o roślinie o obco brzmiącej nazwie. Chodzi o bugenwillę, zwaną też kącicierniem - piękną, mocno kwitnącą, o wspaniałym, mocnym, wyrazistym fioletoworóżowym kolorze. Najwyraźniej kwiaty zainspirowały aktorkę do tego, by taras przyozdobić barwnymi dodatkami.

Zobacz także: Skrzynecka w szortach zabrała rodzinę na śniadanie w plenerze. Paparazzi wszystko uwiecznili!

Uroczy taras idealny na lato

W zeszłym roku Skrzynecka chwaliła się tarasem z ozdobami w odcieniach różu i mocnego błękitu. Ten ostatni kolor nawiązywał do miłości aktorki, jaką od dawna jest Grecja. Starania gwiazdy, by na balkonie w Warszawie stworzyć śródziemnomorską oazę, nie poszły na marne. Było uroczo! Na tarasie pojawiły się rośliny w barwnych doniczkach, wiszący fotel i stół przygotowany do tego, aby rodzinnie zjeść przy nim coś smacznego.

W tym roku Skrzynecka postawiła na fiolet w nieco fuksjowym odcieniu, pojawiło się też drewno.

"Ten kolor, magenta, opanowal cały balkon. Cudnie", "Ale piękny balkon", "Pięknie - można się relaksować" - uznali fani Katarzyny.

A jak wy oceniacie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA.

Zobacz także: Tak mieszka Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie jej przytulne mieszkanie. Tam można odpocząć!

Zobacz więcej zdjęć. Doda pręży się w bikini! Tak dokazuje na wakacjach z ukochaną mamą. Zobaczcie zdjęcia!

Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś
Doda
Galeria zdjęć 31
My pokazujemy zdjęcie gwiazdy z młodości, a Ty zgadujesz kto to taki!
Pytanie 1 z 11
Kto jest na tym zdjęciu?
Urszula
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BALKON
KATARZYNA SKRZYNECKA
WAKACJE
KASIA SKRZYNECKA
SKRZYNECKA KATARZYNA
TARAS