Katarzyna Skrzynecka wygrzewa się w słońcu z przystojnym mężem i córką u boku. Alikia wyrasta na piękność!

Katarzyna Skrzynecka stworzyła szczęśliwą patchworkową rodzinę

Katarzyna Skrzynecka (55 l.) w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat i cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Aktorka utrzymuje kontakt z fanami m.in. przy pomocy mediów społecznościowych. Była jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest niezwykle aktyna w sieci. Na jej profilu pojawiają się relacje z pracy, prywatnych chwil oraz podróży. Na Instagramie obserwuje ją ponad 237 tysięcy bardzo aktywnych fanów.

Na Instagramie aktorki często goszczą jej najbliżsi. Katarzyna Skrzynecka w 2009 roku poślubiła kulturystę Marcina Łopuckiego (51 l.). Dwa lata później na świecie pojawiła się córka pary, Alikia Ilia (14 l.). Sportowiec jest także ojcem bliźniąt z poprzedniego małżeństwa - Pauliny i Dawida, starszych od Alikii o 16 lat. Łopucki bardzo wcześnie został ojcem, a po rozstaniu z partnerką przejął opiekę nad dziećmi. Dziś razem ze Skrzynecką tworzą szczęśliwą patchworkową rodzinę.

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Katarzyna Skrzynecka na rodzinnych wakacjach!

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki uwielbiają Grecję. Ich miłość do tego kraju jest tak wielka, że wybrali dla córki imię greckiego pochodzenia. Alikia oznacza "krystaliczna", "szlachetna", "szczera". Do Grecji regularnie wracają na wakacje. Tym razem wybrali się tam aż na miesiąc! Razem z córką wyruszyli czwartego sierpnia i od tamtej pory rozkoszują się pięknymi widokami.

Każdego roku kolejna wyspa Grecji odkrywa przed nami swoje cudowne tajemnice. Musimy zatem pożyć jeszcze ponad 2000 lat. Tego roku nasza grecka podróż trwa niemal cały miesiąc: teraz Thassos, a dalej stąd, wodą i lotem przez Ateny - przemieścimy się na naszą ukochaną Kretę, gdzie zawsze żegnamy lato - napisała aktorka w jednej z licznych relacji w mediach społecznościowych.

Pod greckim słońcem aktorka rozkwita. W sieci zamieszcza relacje z niemal każdego etapu podróży. Nie brakuje w nich zachwytów nad odwiedzonymi miejscami, jak i zdjęć pięknych widoków oraz rodzinnych kadrów. Fani Katarzyny Skrzyneckiej zarzucają ją komplementami. Wiele miłego mają go powiedzenia również o jej ukochanym oraz córce. Nic w tym dziwnego. 14-letnia Alikia wyrasta na prawdziwą piękność!

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