Katarzyna Skrzynecka zabrała córkę na ściankę. Tak dziś wygląda 14-letnia Alikia

Wydarzenia publiczne, zwłaszcza te o charakterze premier filmowych, często stają się okazją dla znanych osobistości do zaprezentowania się w towarzystwie bliskich. Tym razem to Katarzyna Skrzynecka postanowiła podzielić się tą chwilą nie tylko z mężem, ale też z córką, Alikią, co z miejsca spotkało się z zainteresowaniem.

Katarzyna Skrzynecka pokazała się z córką

Po rozwodzie popularna aktorka i wokalistka związała się z mistrzem fitnessu, Marcinem Łopuckim. Katarzyna Skrzynecka stała się w ten sposób macochą dla jego córki z poprzedniego związku, Poli. Para doczekała się też jednak wspólnej córki. Artystka nie ukrywała w szczerych wywiadach, że wiele razy bez skutku starała się o dziecko. Ostatecznie, w ciążę zaszła w wieku 40 lat.

Urodzona pod koniec 2011 roku dziewczynka otrzymała nietypowe, ale wdzięczne imiona Alikia Ilia. Wkrótce skończy ona piętnaście lat, a już od jakiegoś czasu okazjonalnie towarzyszy znanym rodzicom na publicznych wydarzeniach. Ostatnio wybrała się z nimi na premierę filmową.

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Alikia Ilia ma czternaście lat. Skóra zdjęta z mamy?

Katarzyna Skrzynecka z mężem Marcinem i młodszą córką Alikią stawiła się ostatnio na oficjalnej premierze filmu "Dzień objawienia". Rodzinka zapozowała do zdjęć na ściance, które możecie znaleźć w naszej galerii.

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Aktorka w kilku wywiadach przyznała, że chociaż zabiera córkę na publiczne wydarzenia, to raczej nie planuje ona podobnej kariery i nie jest zainteresowana sławą. Internauci tymczasem zachwycają się dorastającą Alikią i dyskutują, czy jest podobna do znanej mamy, czy może jednak bardziej przypomina tatę.

"Córka czasem mi towarzyszy na różnych premierach, ale nie dlatego, że ciągnie ją na ścianki, tylko dlatego, że zawsze wspieramy się jako rodzina. Tak samo jest, gdy mąż startuje w zawodach sportowych. Zawsze jeździmy razem z nim, dopingujemy go. Moja młodsza córka za każdym razem do mnie mówi: 'mama, tylko nie drzyj mordy!' Ja oczywiście zawsze się drę i nie potrafię się powstrzymać" - opowiadała Skrzynecka w rozmowie z "Plotkiem" w 2022 roku.

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