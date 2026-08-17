Jeszcze się nie zaczęło, a fani uderzają w najnowszy "Taniec z Gwiazdami". Nie tylko Magda Tarnowska obrywa

32. edycja "Tańca z Gwiazdami" - co wiemy?

32. edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje dokładnie 6 września 2026 roku. Zwycięzcę formatu poznamy pod koniec listopada tego roku (stacja jeszcze nie podała informacji, czy odcinek odbędzie się 1 listopada 2026). Najnowsza jesienne edycja będzie miała aż 12 odcinków i jak zapowiadał dyrektor programowy, Edward Miszczak - fanów show czeka sporo niespodzianek oraz odcinków tematycznych.

Jednym z większych zaskoczeń będzie zmiana w fotelu jurorskim. Program opuściła Ewa Kasprzyk, a obecnie trwają negocjacje nad jej zastąpieniem. Jedno z nazwisk to Julia Wieniawa, która niedawno rozstała się z "Mam Talent".

Kolejnym sporym zaskoczeniem będą zmiany w orkiestrze "Tańca z Gwiazdami". Kilkoro muzyków przekazał informacje, że stacja postanowiła się z nimi nagle rozstać.

Pary 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsce:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Nocna impreza uczestników "Tańca z gwiazdami". Mandaryna czarowała Miszczaka

Fani nie mają litości. Nie tylko Magda Tarnowska pod ostrzałem

Po ogłoszeniu par można śmiało powiedzieć, że najwięcej krytyki pojawiło się w stronę Dominika Smaruja i Magdy Tarnowskiej.

- Ktokolwiek, kto zostanie sparowany z Magdaleną Tarnowską ma udział w co najmniej kilku odcinkach zapewniony. Niestety fani Bagiego będą głosować, bez względu na umiejętności gwiazdy i znowu pewnie będą odpadać lepsi. No chyba, że Pan umie bardzo dobrze tańczyć - napisała jedna z fanek.

Internauci obawiają się, że będzie powtórka z edycji z Piotrem Kędzierskim. W innych przypadkach fani programu "wątpili" w to, kto jest gwiazdą, a kto tancerzem. W ten sposób dostało się m.in. Matteo Brunettiemu, Jasperowi Sołtysiewiczowi i wcześniej wspomnianemu Smarujowi. Internauci zaznaczają też, że Sara Janicka miała dostac kolejnego aktora, o konkretnej charakteryzacji i budowie ciała.

Ogrom krytyki spada też ponownie w kierunku Mandaryny i jej pary z Krystianem Rzymkiewiczem. W pierwszym przypadku dalej odnosza się do tego, że kobieta ma ogromne doświadczenie taneczne, a co za tym idzie - będzie miała prościej w przypadku wielu tańców. Przy Krystianie za to pojawiają się argumenty dot. powiązania z Julią Wieniawą. Jeżeli piosenkarka faktycznie zostanie jurorką, będzie oceniała ona tancerza, którego dobrze prywatnie zna.

- Jak Mandaryna może w tym brać udział skoro ona jest zawodową tancerką? - pytają fani.

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