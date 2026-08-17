Jeszcze się nie zaczęło, a fani uderzają w najnowszy "Taniec z Gwiazdami". Nie tylko Magda Tarnowska obrywa

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-17 13:26

32. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsce rusza dopiero 6 września 2026 roku, chociaż już od wiosny br. ogłaszane są gwiazdy występujące w danym sezonie. Gdy widzowie poznali już wszystkie pary, momentami nie ukrywali swojego zdziwienia i oburzenia w komentarzach. Uderzyli nie tylko w Mandarynę, ale i Magdę Tarnowską.

32. edycja "Tańca z Gwiazdami" - co wiemy? 

32. edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje dokładnie 6 września 2026 roku. Zwycięzcę formatu poznamy pod koniec listopada tego roku (stacja jeszcze nie podała informacji, czy odcinek odbędzie się 1 listopada 2026). Najnowsza jesienne edycja będzie miała aż 12 odcinków i jak zapowiadał dyrektor programowy, Edward Miszczak - fanów show czeka sporo niespodzianek oraz odcinków tematycznych. 

Jednym z większych zaskoczeń będzie zmiana w fotelu jurorskim. Program opuściła Ewa Kasprzyk, a obecnie trwają negocjacje nad jej zastąpieniem. Jedno z nazwisk to Julia Wieniawa, która niedawno rozstała się z "Mam Talent". 

Kolejnym sporym zaskoczeniem będą zmiany w orkiestrze "Tańca z Gwiazdami". Kilkoro muzyków przekazał informacje, że stacja postanowiła się z nimi nagle rozstać. 

Pary 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsce:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Monika Borzym i Michał Kassin
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Nocna impreza uczestników "Tańca z gwiazdami". Mandaryna czarowała Miszczaka

Fani nie mają litości. Nie tylko Magda Tarnowska pod ostrzałem 

Po ogłoszeniu par można śmiało powiedzieć, że najwięcej krytyki pojawiło się w stronę Dominika Smaruja i Magdy Tarnowskiej.

- Ktokolwiek, kto zostanie sparowany z Magdaleną Tarnowską ma udział w co najmniej kilku odcinkach zapewniony. Niestety fani Bagiego będą głosować, bez względu na umiejętności gwiazdy i znowu pewnie będą odpadać lepsi. No chyba, że Pan umie bardzo dobrze tańczyć - napisała jedna z fanek.

Internauci obawiają się, że będzie powtórka z edycji z Piotrem Kędzierskim. W innych przypadkach fani programu "wątpili" w to, kto jest gwiazdą, a kto tancerzem. W ten sposób dostało się m.in. Matteo Brunettiemu, Jasperowi Sołtysiewiczowi i wcześniej wspomnianemu Smarujowi. Internauci zaznaczają też, że Sara Janicka miała dostac kolejnego aktora, o konkretnej charakteryzacji i budowie ciała.

Ogrom krytyki spada też ponownie w kierunku Mandaryny i jej pary z Krystianem Rzymkiewiczem. W pierwszym przypadku dalej odnosza się do tego, że kobieta ma ogromne doświadczenie taneczne, a co za tym idzie - będzie miała prościej w przypadku wielu tańców. Przy Krystianie za to pojawiają się argumenty dot. powiązania z Julią Wieniawą. Jeżeli piosenkarka faktycznie zostanie jurorką, będzie oceniała ona tancerza, którego dobrze prywatnie zna. 

- Jak Mandaryna może w tym brać udział skoro ona jest zawodową tancerką? - pytają fani.

Grupa tancerzy w białych strojach podczas dynamicznego występu. O emocjach wokół Tańca z Gwiazdami przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI