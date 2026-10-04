Magdalena Boczarska pokazała się w kostiumie. Gorące kadry z Karpacza

Magdalena Boczarska od lat zachwyca nie tylko talentem aktorskim, ale również naturalnym wdziękiem. Tym razem 47-letnia gwiazda zabrała swoich obserwatorów w malownicze okolice Karpacza. Na Instagramie zamieściła serię kadrów z górskiego wyjazdu, na którym towarzyszył jej ukochany Mateusz Banasiuk.

Aktorska para najwyraźniej postawiła na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Boczarska korzystała z uroków natury, a jedno ze zdjęć szczególnie przyciąga uwagę.

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Mateusz Banasiuk miał na co patrzeć! Boczarska wskoczyła do wodospadu w kostiumie

Wśród opublikowanych przez aktorkę fotografii znalazły się kadry z górskich spacerów, pięknych krajobrazów oraz chwil spędzonych nad wodą. Boczarska pokazała również, jak relaksuje się przy wodospadzie.

Aktorka wskoczyła do chłodnej wody w kostiumie kąpielowym. Na zdjęciach prezentuje się bardzo kobieco, a górskie otoczenie tylko dodaje całej scenie wyjątkowego klimatu. Nie zabrakło także bardziej prywatnych kadrów z wyjazdu. Boczarska uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak spędza wolny czas z Mateuszem Banasiukiem. Para od lat tworzy jeden z bardziej lubianych aktorskich duetów, jednak na co dzień raczej nie epatuje życiem prywatnym.

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Tym razem aktorka zrobiła wyjątek i pokazała internautom kawałek swojego górskiego wypadu. Seria zdjęć szybko przyciąga uwagę zachwyconych internautów. Ależ piękna para!

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Zobacz naszą galerię: Banasiuk miał na co patrzeć! Boczarska wskoczyła do wodospadu w kostiumie

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