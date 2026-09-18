Białe zęby, wielka elegancja i tłum gwiazd! Takiego spotkania dawno nie było

Gwiazdy doskonale wiedzą, że uśmiech potrafi być najlepszym dodatkiem do każdej stylizacji. Podczas tego wydarzenia było to szczególnie widoczne. Spotkanie poświęcone szczotkom do zębów przyciągnęło wiele znanych nazwisk, a czerwony dywan zamienił się w prawdziwy pokaz elegancji.

Na miejscu pojawili się m.in. Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska, Maciej Rock, Monika Mrozowska, Michał Kassin, Marcelina Zawadzka, Rafał Jonkisz, Kamila Szczawińska, Joanna Jabłczyńska oraz Piotr Stramowski. Każdy z nich zaprezentował się przed fotoreporterami w dopracowanej stylizacji.

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Gwiazdy odsłoniły zęby! Banasiuk, Boczarska i Zawadzka w eleganckim wydaniu

Spotkanie promujące szczoteczki do zębów było okazją nie tylko do rozmów o higienie jamy ustnej, ale również do zaprezentowania swoich stylizacji. Zaproszone gwiazdy wyraźnie postawiły tego dnia na elegancję. Nie było miejsca na przypadkowe zestawy - dominowały klasyczne, dopracowane looki, które dobrze prezentowały się przed obiektywami.

Mateusz Banasiuk postawił na klasyczną elegancję, podobnie jak Piotr Stramowski, który również zaprezentował się w stylowym wydaniu. Panowie pokazali, że dobrze skrojona, prosta stylizacja potrafi zrobić efekt. Wśród pań uwagę przyciągały m.in. Magdalena Boczarska, Marcelina Zawadzka, Kamila Szczawińska i Joanna Jabłczyńska. Każda z nich postawiła na własną interpretację elegancji, dopasowując strój do swojego stylu.

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Na wydarzeniu pojawiła się także Monika Mrozowska, a przed fotografami pozował Maciej Rock. Nie zabrakło również Michała Kassina i Rafała Jonkisza. Taki skład sprawił, że wydarzenie zgromadziło naprawdę sporą reprezentację polskiego show-biznesu.

Tym razem szczególną rolę odgrywały oczywiście uśmiechy. Trudno się dziwić - skoro tematem spotkania były szczoteczki do zębów, gwiazdy miały idealną okazję, by zaprezentować swoje białe uzębienie. Podczas pozowania do zdjęć chętnie się uśmiechali, pokazując, że zdrowy uśmiech!

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Zobacz naszą galerię: Gwiazdy odsłoniły zęby! Banasiuk, Boczarska i Zawadzka w eleganckim wydaniu

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