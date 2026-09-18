Tyle waży Zenek Martyniuk. Król disco polo schudł 13 kg. Ale metamorfoza!

Zdrowa dieta Martyniuków

W domu Martyniuków zaszły zmiany. Danuta już od dawna chwali się świetną figurą, co jest zasługą wyeliminowania z diety białego pieczywa czy głęboko smażonych potraw. Okazuje się, że do zasad zdrowego żywienia stosuje również jej mąż. Internauci zauważyli zmianę w jego wyglądzie przy okazji publikacji nowego klipu Polo TV, gdzie Zenek Martyniuk zachwycił szczupłą sylwetką w stroju policjanta. W wywiadzie dla "Super Expressu" Martyniuk wyjaśnił, że wraz z żoną nie korzystają z dietetyka, ale zaczęli pilnować tego, co znajduje się na talerzu. - Staramy się prowadzić zdrowy tryb życia - mówi gwiazda.

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Zenek nie chodzi na siłownię

Trudno wrzucić dużo kilogramów bez ćwiczeń, ale Zenek Martyniuk nie zaczął biegać na siłownię. Kochany przez Polaków piosenkarz twierdzi, że praca zapewnia mu wystarczająco dużo ruchu, aby utrzymać deficyt kaloryczny.

Ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie. To też jest niezła siłownia - opowiada nam wykonawca hitu "Przez twe oczy zielone".

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Musiał zmienić garderobę!

Dzięki ciężkiej pracy na scenie i wprowadzonym zmianom w codziennej diecie Zenek Martyniuk zrzucił ponad 10 kg.

W tej chwili ważę w granicach 83 kg. Kiedyś ważyłem najwięcej 96 kg. Może tylko 13 kg więcej, ale byłem bardziej okrągły na twarzy - opowiada nam wokalista.

Przyznaje, że metamorfoza zmusiła go do częściowej wymiany garderoby.

Kiedyś nosiłem trochę inne ciuchy - mówi zadowolony z siebie Zenek.