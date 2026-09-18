Mąż wsypuje do zlewu, a po 20 minutach wszystkie gnijące resztki spłukują się wraz z wodą. Nieziemsko skuteczny sposób na zatkany odpływ w zlewie, po którym wyrzucisz telefon do hydraulika

Wolno spływająca woda w zlewie to znak, że rury są zapchane resztkami jedzenia i tłuszczu, grożąc całkowitym zatorem.

Zamiast drogich i szkodliwych chemikaliów, możesz wykorzystać prosty, domowy składnik, który skutecznie rozpuści osady i odświeży odpływ.

Dowiedz się, jak w zaledwie 30 minut przywrócić pełną drożność zlewu, używając zwykłej soli kuchennej i wrzątku – zobacz, jakie to proste!

Wsyp do przytykającego się odpływu. W 30 minut zlew będzie drożny i czysty

Okazuje się, że o wiele łatwiej jest zatkać opływ w zlewie niż muszlę klozetową. Podczas codziennych obowiązków często nie zauważamy nawet, jak wiele niewłaściwych rzeczy trafia do zlewu. Często wylewamy tam resztki sosów, stary tłuszcz czy kawałki jedzenia. Wszystko to może odkładać się w ruchach i stopniowo zmniejszać średnicę i przepływ wody. Resztki jedzenia dodatkowo zaczynają gnić bo powoduje nieprzyjemny odór ulatniający się ze zlewu. W skrajnych przypadkach w takim środowisku mogą wylęgnąć się nawet muchy. Szczególnie groźny dla rur oraz odpływu jest gorący tłuszcz. Pod żadnym pozorem nie wylewaj go do zlewu. Może ona powodować nieodwracalne uszkodzenia w powierzchnie rur i sprawić, że staną się one nieszczelne. Kiedy wylewamy gorący tłuszcz do zlewu, w kontakcie z zimniejszą wodą i ściankami rur szybko stygnie i krzepnie. Tworzy wówczas lepką, twardą warstwę, do której z łatwością przywierają resztki jedzenia, włosy i inne drobinki. Z czasem warstwa ta narasta, drastycznie zmniejszając średnicę rury i prowadząc do całkowitego zatoru

Jeżeli woda w odpływie spływa coraz wolniej to znak, że w rurach pojawiły się złogi. To czas, aby działać. Całkowicie zatkany odpływ jest o wiele trudniejszy do odetkania. Hydraulicy wskazują, że warto raz na jakiś czas prewencyjnie czyścic odpływ. Może zapobiec to poważniejszym awariom. Do tego rodzaju odtykania odpływu w zlewie świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Pozwalają one ograniczyć zużycie żrącej chemii w domu, a są przy tym równie skuteczne. Jednym z najbardziej znanych i polecanych sposób na zatkany opływ jest zwykła sól kuchenna. To świetna alternatywa dla sody oczyszczonej oraz octu. Sól kuchenna działa niczym naturalny środek czyszczący, pomaga rozpuścić przyklejone do rur złogi, a także przeczyszcza gnijące resztki. Wystarczy nasypać sporą ilość soli do odpływu, a następnie zalać wrzątkiem. Takie połączenie upłynni zabrudzenia i sprawi, że spłyną ona wgłąb kanalizacji. Sól kuchenna świetnie odkazi rury i wyeliminuje źródło nieprzyjemnych zapachów. Rób to za każdym razem, gdy odpływ w zlewie zaczyna się przytykać. W ten sposób unikniesz poważniejszej awarii.

Pamiętaj, że domowe sposoby są skuteczne przy lekkich i średnich zatorach. Jeśli problem nie ustępuje po kilku próbach, nie zwlekaj z wezwaniem hydraulika. Unikaj nadmiernego stosowania silnych, chemicznych środków do udrażniania, zwłaszcza jeśli masz stare instalacje, mogą one uszkodzić rury.

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