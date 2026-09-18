Michael Jackson przywiózł do Polski światowe widowisko

W pierwszej połowie lat 90. polski rynek koncertowy dopiero uczył się organizowania największych międzynarodowych imprez. Zagraniczne gwiazdy coraz częściej uwzględniały nasz kraj w swoich planach, ale występ Michaela Jacksona stanowił wyzwanie z zupełnie innej ligi.

Artysta nie przyjeżdżał z zespołem, kilkoma reflektorami i zestawem wzmacniaczy. Trasa „HIStory World Tour” była ogromną, ruchomą produkcją, w której muzyka stanowiła tylko jeden z elementów. Równie ważne były choreografia, kostiumy, światła, projekcje, pirotechnika oraz rozbudowana scenografia.

Każdy koncert miał wyglądać jak wielkie kinowe widowisko. Całą tę machinę trzeba było przetransportować, zmontować, zabezpieczyć, a następnie w ciągu kilkudziesięciu godzin przygotować do dalszej podróży.

Do Warszawy przyleciało około 300 ton sprzętu

Według medialnych relacji wyposażenie potrzebne do zorganizowania koncertu ważyło około 300 ton. Sprzęt oświetleniowy, nagłośnienie i elementy scenografii transportowano m.in. samolotami Antonow, kojarzonymi przede wszystkim z przewożeniem wyjątkowo ciężkich ładunków. Już sam transport pokazuje skalę przedsięwzięcia. Dzisiejsze wielkie trasy koncertowe regularnie korzystają z armii ciężarówek, kilku zestawów scen oraz ekip wyprzedzających artystów. W Polsce w 1996 roku widok tak rozbudowanego zaplecza musiał jednak robić szczególne wrażenie. Lotnisko Bemowo wybrano nieprzypadkowo. Zwykła hala widowiskowa nie pomieściłaby ani ogromnej publiczności, ani scenicznej konstrukcji, z którą podróżował Michael Jackson.

Drzewo pamięci Michaela Jacksona

Scenę budowało 200 osób

Przygotowanie miejsca koncertu wymagało pracy około 200 osób. Każdy element sceny musiał znaleźć się w odpowiednim miejscu, ponieważ show Jacksona było rozpisane niemal co do sekundy. Muzyk nie pozostawiał przestrzeni na przypadek. Światła, zmiany kostiumów, wejścia tancerzy, eksplozje pirotechniczne i kolejne elementy scenografii uruchamiano w ściśle określonych momentach. Technika musiała nadążać za ruchem artysty i muzyką graną przez zespół. Nawet krótkie zatrzymanie koncertu mogło zaburzyć cały plan widowiska. Dla osób odpowiedzialnych za produkcję warszawski występ był więc nie tylko wielkim wydarzeniem muzycznym, lecz także poważnym testem organizacyjnym.

Michael Jackson pojawił się w kosmicznej kapsule

Publiczność szybko przekonała się, po co do Warszawy przywieziono tak gigantyczną ilość sprzętu. Początek koncertu bardziej przypominał scenę z filmu science fiction niż wejście piosenkarza na estradę. Na scenie pojawiła się kapsuła stylizowana na futurystyczny pojazd. Wyszedł z niej Michael Jackson ubrany w złoty kostium. Artysta przez dłuższą chwilę stał bez ruchu, pozwalając, aby napięcie rosło, a krzyk ponad stutysięcznego tłumu stawał się coraz głośniejszy.

Jackson doskonale wiedział, że widowisko rozpoczyna się jeszcze przed pierwszym zaśpiewanym wersem. Jego wejście miało być obrazem, który uczestnicy zabiorą ze sobą do domu i będą pamiętać przez kolejne lata.

Pod złotym kostiumem krył się pełnoprawny rockowy zespół

Choć Michael Jackson nosił tytuł Króla Popu, jego koncerty miały potężne rockowe brzmienie. Partie gitarowe nie były jedynie ozdobą dla tanecznych przebojów. W utworach takich jak „Beat It”, „Dirty Diana” czy „Black or White” zajmowały centralne miejsce. Podczas trasy „HIStory” u boku Jacksona występowała Jennifer Batten – gitarzystka znana z widowiskowego stylu, efektownych solówek i scenicznego wizerunku kojarzącego się z glam metalem. Grała z artystą na wszystkich trzech jego solowych światowych trasach, a później współpracowała również z Jeffem Beckiem.

W koncertowym składzie znajdowali się też m.in. perkusista Jonathan Moffett, basista Freddie Washington oraz gitarzysta David Williams. Za tanecznym show stała więc świetnie przygotowana grupa muzyków, zdolna swobodnie przechodzić od popu i funku do ostrego rockowego grania.

Tysiące ludzi pilnowały bezpieczeństwa na Bemowie

Skala koncertu oznaczała również ogromne wyzwanie związane z bezpieczeństwem. Teren imprezy zabezpieczali pracownicy ochrony, policjanci i żołnierze. Łącznie w organizację i zabezpieczenie wydarzenia zaangażowane były tysiące osób. Sprzedano około 100 tysięcy wejściówek, ale według szacunków na lotnisku mogło znaleźć się nawet 120 tysięcy ludzi. Część fanów miała przedostać się na teren imprezy bez biletu. W tłumie panował ogromny ścisk, a służby medyczne udzielały pomocy uczestnikom.

Dziś wielkie wydarzenia mają rozbudowane systemy kontroli dostępu, elektroniczne bilety, precyzyjnie podzielone sektory oraz rozwiązania wypracowane podczas setek stadionowych koncertów. W 1996 roku Polska dopiero zdobywała takie doświadczenie.

Koncert, który przesunął granicę

Michael Jackson wykonał w Warszawie największe przeboje, w tym „Billie Jean”, „Beat It”, „Smooth Criminal”, „Black or White” i „They Don’t Care About Us”. Występ zakończyło „Heal the World” z udziałem dzieci. Jednak znaczenie tego wieczoru nie ograniczało się do listy piosenek. Koncert pokazał polskim organizatorom i publiczności, jak może wyglądać widowisko przygotowane na najwyższym światowym poziomie. Muzyka, teatr, taniec, film i technologia zostały połączone w jedno precyzyjnie zaplanowane show.

W kolejnych latach Polskę odwiedzały największe gwiazdy, powstawały nowoczesne areny, a stadionowe produkcje przestały być sensacją. We wrześniu 1996 roku wszystko wyglądało jednak inaczej. Gigantyczna scena na Bemowie była dowodem, że światowa koncertowa ekstraklasa naprawdę dotarła do Polski.

Michael Jackson nigdy więcej nie zagrał w Polsce

Warszawski występ pozostał jedynym koncertem Michaela Jacksona w naszym kraju. Artysta wrócił do Polski w 1997 roku w związku z planami stworzenia parku rozrywki, ale nie pojawił się już przed polską publicznością. Trzydzieści lat później na Bemowie nie ma ogromnej sceny, złotej kapsuły ani setek ton koncertowego wyposażenia. Pozostały jednak wspomnienia ludzi, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, oraz historie osób odpowiadających za przygotowanie gigantycznej produkcji.

Z okazji 30. rocznicy występu powstał specjalny reportaż multimedialny opowiadający o kulisach jedynego polskiego koncertu Michaela Jacksona. Premiera już 18 września 2026 roku w serwisie Eska.pl!