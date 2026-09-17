Tak zmieniał się Piotr Stramowski. Jego przemiana zaskakuje

Zanim stał się jednym z najgorętszych nazwisk polskiego kina, był obiecującym aktorem teatralnym. Zanim na jego głowie pojawił się kultowy irokez, nosił zwyczajne, chłopięce fryzury. Piotr Stramowski to aktor, którego kariera jest nierozerwalnie związana z wizerunkowymi rewolucjami.

Jego metamorfozy to coś więcej niż tylko zmiana fryzury czy stylu. To świadectwo artystycznej drogi, odwagi do podejmowania ryzyka i gotowości do fizycznych poświęceń dla roli. Od serialowego lekarza, przez bezwzględnego policjanta, po amanta w komedii romantycznej - każde z tych wcieleń zostawiło ślad na jego wyglądzie.

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Początki kariery Piotra Stramowskiego. Od teatru do wielkiego ekranu

Choć dziś kojarzymy go z wielkim ekranem, jego droga do sławy zaczęła się na deskach teatru. Urodzony w Warszawie, początkowo marzył o byciu fizykiem lub archeologiem. Aktorstwo pojawiło się później, ale pochłonęło go bez reszty. Po ukończeniu studiów w Krakowie, gdzie uczył się u boku m.in. Jakuba Gierszała i Dawida Ogrodnika, związał się z Teatrem Polskim w Bydgoszczy.

Zanim Polska usłyszała o nim za sprawą kina akcji, widzowie mogli go oglądać w serialach. Pojawił się w "Ojcu Mateuszu", a na dłużej zagościł w "Na dobre i na złe", gdzie przez trzy sezony wcielał się w postać psychiatry Szymona Dryla. To właśnie tam, w popularnej operze mydlanej, zdobywał pierwszą rozpoznawalność.

Jeden moment zmienił wszystko. Tak Piotr Stramowski stał się gwiazdą

Czy istnieje jedna rola, która potrafi zdefiniować aktora na lata? W przypadku Piotra Stramowskiego odpowiedź jest prosta. Rok 2016 i premiera filmu "Pitbull. Nowe porządki" Patryka Vegi były prawdziwym trzęsieniem ziemi w jego karierze.

Rola niepokornego komisarza Dariusza Wolkowskiego, znanego jako Majami, uczyniła go gwiazdą niemal z dnia na dzień. Charakterystyczny irokez, muskularna sylwetka i charyzma twardziela sprawiły, że Stramowski stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju. Ta kreacja otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery, ale też na długo zaszufladkowała go w rolach "silnych mężczyzn".

Blaski i cienie sławy. Głośne role Piotra Stramowskiego

Współpraca z Patrykiem Vegą przyniosła mu ogromną popularność, ale i artystyczne wyzwania. Choć filmy takie jak "Kobiety mafii" czy "Botoks" biły rekordy popularności, ten ostatni przyniósł mu w 2018 roku dwie statuetki Węży - antynagrody dla najgorszego aktora i najgorszego duetu na ekranie.

Aktor udowodnił jednak, że jego warsztat jest znacznie szerszy. Zagrał u boku Jima Carreya w mrocznym kryminale "Prawdziwe zbrodnie", a także w historycznym "Katyń. Ostatni świadek". Nie bał się też komedii romantycznych, jak "Narzeczony na niby". Prawdziwym przełomem była rola w głośnym dramacie Agnieszki Holland "Zielona granica" z 2023 roku, która pokazała jego zupełnie inne, dojrzałe oblicze. Ostatnie lata to pasmo sukcesów, w tym rola w nowej odsłonie kultowej "Rodzinki.pl" oraz dubbingowa kreacja Matta Murdocka w serialu "Daredevil Odrodzenie".

Kulisy życia prywatnego Piotra Stramowskiego. Głośny związek i rozstanie

Jego życie uczuciowe przez lata budziło równie wielkie emocje, co kolejne role. W 2013 roku na planie filmu "W spirali" poznał aktorkę Katarzynę Warnke. Ich relacja szybko stała się jednym z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Para pobrała się w 2016 roku, a trzy lata później na świat przyszła ich córka Helena.

Przez lata uchodzili za jedną z najbardziej stylowych i zgranych par. Niestety, w październiku 2022 roku wspólnym oświadczeniem poinformowali o rozstaniu. Ich rozwód został sfinalizowany rok później, kończąc ważny rozdział w życiu obojga artystów.

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Ile lat kończy Piotr Stramowski w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Aktor urodził się 17 września 1987 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 39. urodziny. Dziś to dojrzały mężczyzna i uznany aktor, który odważnie eksperymentuje z wizerunkiem, wybierając coraz ciekawsze i bardziej wymagające role.

Jak zmieniał się na przestrzeni lat? Od nieśmiałych początków, przez buntowniczy wizerunek Majami, aż po dzisiejszy styl. Zobaczcie jego niezwykłą metamorfozę w naszej galerii.