Tak wyglądała Vanessa Aleksander na początku kariery. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-09-16 5:10

Dziś jest ikoną stylu, ale pamiętacie jej początki? Vanessa Aleksander, urodzona 16 września 1996 roku, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian w polskim show-biznesie. Zobaczcie w naszej galerii, jak z nieśmiałej nastolatki stała się gwiazdą wielkiego formatu.

Tak zmieniła się Vanessa Aleksander. Jej metamorfoza robi wrażenie

Dziś jest jedną z najgorętszych gwiazd młodego pokolenia, a jej nazwisko to synonim sukcesu. Jednak Vanessa Aleksander, którą znamy z czerwonych dywanów i największych hitów kinowych, przeszła długą drogę. Jej przemiana na przestrzeni lat to gotowy materiał na film.

Pamiętacie jeszcze nieśmiałą nastolatkę, która stawiała pierwsze kroki w show-biznesie? Z biegiem lat jej styl ewoluował, a wizerunek nabrał drapieżności i pewności siebie. Zobaczcie, jak z obiecującej debiutantki stała się ikoną stylu.

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Tak zaczynała Vanessa Aleksander. Pamiętacie jej pierwsze role?

Mało kto pamięta, że jej przygoda z aktorstwem zaczęła się na długo przed blaskiem fleszy. Vanessa Aleksander miała zaledwie 13 lat, gdy stawiała pierwsze kroki na deskach Teatru Rampa. Telewizyjna publiczność mogła ją z kolei dostrzec w epizodycznych rolach w takich serialach jak "Ojciec Mateusz" czy "Rodzinka.pl".

To były czasy, gdy nikt nie spodziewał się, że ta młoda dziewczyna wkrótce podbije polskie ekrany. Te wczesne występy były jednak cenną lekcją i solidnym fundamentem pod przyszłą, spektakularną karierę.

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Prawdziwy przełom nadszedł w 2017 roku. To właśnie wtedy otrzymała główną rolę w serialu "Wojenne dziewczyny". Postać Ewy „Czarnej” Fronczak błyskawicznie przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię widzów.

Rola w historycznej produkcji okazała się strzałem w dziesiątkę. Drzwi do wielkiej kariery stanęły otworem, a Vanessa Aleksander z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w kraju. Niedługo później przyszły kolejne wielkie propozycje, w tym rola w głośnym filmie Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter".

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Jej talent wykracza daleko poza plan filmowy. W 2024 roku Vanessa Aleksander udowodniła, że ma w sobie także duszę tancerki, wygrywając w parze z Michałem Bartkiewiczem finał "Tańca z Gwiazdami". Jej występy na parkiecie śledziły miliony Polaków.

Lista jej sukcesów jest długa, a zwieńczeniem jej statusu były dwie statuetki Telekamery dla najlepszej aktorki, które zdobyła w 2024 i 2025 roku.

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Pasja do występowania i determinacja to coś, co wyniosła z domu. Jej rodzice to zawodowi łyżwiarze figurowi - mama jest Słowaczką, a tata Polakiem, co sprawia, że aktorka identyfikuje się z obiema narodowościami. To właśnie sportowy duch ukształtował jej charakter.

Niewiele brakowało, a jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Vanessa dostała się na prestiżowe studia z architektury w Londynie. W ostatniej chwili zrezygnowała z wyjazdu na rzecz studiów w warszawskiej Akademii Teatralnej. Dziś wiemy, że była to najlepsza decyzja w jej życiu.

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Ile lat ma dziś Vanessa Aleksander? Odpowiedź może was zaskoczyć

Vanessa Aleksander urodziła się 16 września 1996 roku. Oznacza to, że w 2026 roku świętuje swoje 30. urodziny. Ten okrągły jubileusz to idealny moment, by spojrzeć wstecz na jej imponującą karierę.

Jak bardzo zmieniła się od czasów debiutu? Które stylizacje zapisały się w historii polskiego show-biznesu? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie niezwykłą metamorfozę Vanessy Aleksander. Zdjęcia mówią same za siebie.

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VANESSA ALEKSANDER