Pamiętacie ten posterunek? Kultowy serial bawił Polaków pod koniec lat 90.

To już prawie trzy dekady, odkąd widzowie po raz pierwszy zobaczyli perypetie załogi najbardziej zwariowanego posterunku w Polsce. Dokładnie 24 grudnia 1997 roku na antenie Canal+ zadebiutował "13 posterunek", sitcom w reżyserii Macieja Ślesickiego, który błyskawicznie podbił serca Polaków. Serial, który doczekał się 41 odcinków pierwszej serii oraz kontynuacji w postaci "13 posterunku 2", w 1999 roku był nawet nominowany do Telekamery w kategorii najlepszego serialu.

Fabuła sitcomu skupiała się na losach grupy nieco ekscentrycznych policjantów z posterunku numer 13, zlokalizowanego na peryferiach Warszawy. Ich codzienna praca była pasmem absurdalnych pomyłek i komicznych zdarzeń, a wszystko zaczęło się od przybycia nowego funkcjonariusza, Cezarego Cezarego, którego reszta załogi omyłkowo wzięła za nowego komendanta. To był dopiero początek lawiny gagów, które bawiły widzów przez lata.

Pamiętacie Luksusa z "13 posterunku"? Paweł Burczyk dzisiaj nie przypomina dawnego siebie!

Galeria niezapomnianych postaci. Kto pracował na najsłynniejszym polskim posterunku?

Siłą napędową serialu była bez wątpienia jego obsada, która stworzyła galerię kultowych i niezwykle barwnych postaci. W centrum wydarzeń znajdował się oczywiście pechowy posterunkowy Czarek, w którego wcielał się Cezary Pazura. Jego serce próbowała zdobyć starsza posterunkowa Kasia, grana przez Aleksandrę Woźniak. Ich perypetie miłosne były jednym z głównych wątków serialu.

Nie można jednak zapomnieć o pozostałych członkach tej nietypowej ekipy. Wśród nich byli:

Marek Perepeczko jako komendant Władysław Słoik, miłośnik cygar i swojego psa Pershinga.

jako komendant Władysław Słoik, miłośnik cygar i swojego psa Pershinga. Piotr Zelt w roli Arniego, muskularnego policjanta zafascynowanego Arnoldem Schwarzeneggerem.

w roli Arniego, muskularnego policjanta zafascynowanego Arnoldem Schwarzeneggerem. Paweł Burczyk jako Luksus, posterunkowy o niepohamowanym pociągu do płci przeciwnej.

jako Luksus, posterunkowy o niepohamowanym pociągu do płci przeciwnej. Marek Walczewski, który brawurowo zagrał starszego aspiranta Stępnia, wiecznie walczącego z wadą wzroku i problemami małżeńskimi.

Na posterunku regularnie pojawiały się też inne charakterystyczne postacie, takie jak siostra Czarka Agnieszka (Agnieszka Włodarczyk), jego była narzeczona, prostytutka Jola (Dorota Chotecka) czy para nieustępliwych inspektorów z kontroli wewnętrznej – Pieżchała i Kot (Barbara Burska i Andrzej Niemirski).

Tak dziś wyglądają gwiazdy "13 posterunku". Ich przemiana może zaskoczyć

Od premiery serialu minęły dekady, a aktorzy, którzy wcielali się w ulubionych bohaterów Polaków, przeszli własne metamorfozy. Dla jednych czas okazał się niezwykle łaskawy, inni zmienili się nie do poznania. Niektórych z odtwórców kultowych ról, jak Marka Perepeczki czy Marka Walczewskiego, niestety nie ma już wśród nas, ale na zawsze pozostaną w pamięci widzów dzięki swoim niezapomnianym kreacjom.

Lata płyną nieubłaganie, a wraz z nimi zmieniają się również twarze, które kiedyś co tydzień gościły na ekranach naszych telewizorów. Jak bardzo zmienili się Cezary Pazura, Aleksandra Woźniak, Piotr Zelt czy Agnieszka Włodarczyk? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają gwiazdy legendarnego "13 posterunku". Niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zdziwić.