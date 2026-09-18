Wyszła z aresztu i tydzień później nie żyła. 21-letnia influencerka zastrzelona

Evelyn Lima Dantas była aktywna w mediach społecznościowych i zgromadziła ponad 150 tys. obserwujących na TikToku oraz Instagramie. W swoich materiałach pokazywała codzienne życie, interesowała się urodą i fitnessem. Jej internetowa aktywność sprawiła, że zyskała sporą popularność wśród brazylijskich internautów. W środę, 16 września 2026 roku, doszło jednak do tragedii. Wczesnym rankiem mieszkańcy Mãe do Rio mieli usłyszeć serię strzałów. Niedługo później służby pojawiły się na miejscu i odkryły ciało młodej influencerki.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Tragedia młodej influencerki. 21-latka została zastrzelona, jej ciało porzucono przed domem

Jak wynika z raportu policyjnego opisanego przez brazylijski portal g1, Evelyn została zastrzelona, a jej ciało pozostawiono przed jednym z domów w dzielnicy mieszkalnej. Szczegóły zdarzenia są obecnie przedmiotem śledztwa.

Rodzina 21-latki przekazała policji wojskowej, że do domu miało wtargnąć dwóch mężczyzn. Według ich relacji napastnicy wyciągnęli Evelyn na zewnątrz, a następnie kilkukrotnie do niej strzelili. Po wszystkim mieli namalować na miejscu skrót "TCP". Policja uważa, że może on odnosić się do Terceiro Comando Puro - jednej z brazylijskich frakcji przestępczych. Mężczyźni mieli następnie odjechać samochodem.

Śledczy badają obecnie, dlaczego 21-latka znalazła się na celowniku sprawców. Szczególną uwagę zwraca wcześniejsza historia Evelyn związana z postępowaniem karnym.

Z policyjnego raportu wynika, że influencerka została zatrzymana w lipcu w związku ze śledztwem dotyczącym zabójstwa miejscowego sierżanta policji. 9 września opuściła areszt na podstawie tymczasowego zwolnienia. Zaledwie tydzień później doszło do jej śmierci.

Policja nie wyklucza, że te wydarzenia mogą być ze sobą powiązane. Dowódca policji wojskowej przekazał mediom, że jednym z głównych kierunków śledztwa jest hipoteza odwetu lub próby zniszczenia dowodów przez którąś z frakcji przestępczych. Na obecnym etapie są to jednak ustalenia śledczych, a nie potwierdzony motyw zabójstwa.

Sprawa wzbudziła zainteresowanie również ze względu na popularność Evelyn w internecie. Jej konta obserwowało łącznie ponad 150 tys. osób. Na TikToku publikowała materiały związane między innymi z urodą, stylem życia i fitnessem. Jej konto na Instagramie zostało już dezaktywowane.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

34

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura