Mały kot przypominający lamparta. To nowy gatunek!

Nowy gatunek kota w Boliwii. Badacze zafascynowani miniaturowym lampartem

Początek tej niezwykłej historii miał miejsce w górzystym regionie Yungas w Boliwii. Biolog Paola Nogales-Ascarrunz dostała zgłoszenie o nietypowym drapieżniku, który trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Przedtem zwierzak został znaleziony przez przypadkowego przechodnia na obrzeżach lasu. Znalazca sądził, że ma do czynienia ze zwykłym kotem domowym i opiekował się nim przez blisko rok. Ostatecznie jednak zdecydował się przekazać go w ręce fachowców z ośrodka.

Badaczka od razu uległa urokowi zwierzaka. Zrobiła mu mnóstwo zdjęć. Zwierzak odznaczał się drobną budową i smukłą sylwetką, a jego jasnobrązowe futro pokrywały charakterystyczne, przypominające lamparcie cętki. Zgrabny drapieżnik ma zaledwie 46 cm długości, a jego waga to skromne 1,4 kg.

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Leopardus tilcayo to odrębny gatunek. Genetycy nie mają wątpliwości

Zdjęcia powstały w 2019 roku, gdy badaczka pracowała nad zestawieniem informacji o kotowatych żyjących w Boliwii. Szybko zorientowała się, że sfotografowany osobnik mocno odbiega wyglądem od reszty znanych przedstawicieli grupy Leopardus.

Wkrótce w projekt zaangażowali się specjaliści od genetyki. Przeprowadzone przez nich badania materiału genetycznego dowiodły, że gałąź ewolucyjna Leopardus tilcayo wyodrębniła się od pokrewnych gatunków mniej więcej 1,4 miliona lat temu. Rezultaty tych dociekań naukowych ujrzały światło dzienne na łamach periodyku „Current Biology”.

Od momentu zidentyfikowania kota pampasowego na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, to pierwsze tego typu odkrycie. Wiedza na temat Leopardus tilcayo jest wciąż szczątkowa. Specjaliści nie są w stanie oszacować, ile osobników liczy populacja. Tajemnicą pozostają również nawyki żywieniowe, cykl rozrodczy czy codzienne zwyczaje tego drapieżnika. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie przyczyni się do zwiększenia ochrony boliwijskich lasów górskich, które mogą skrywać przed światem nauki jeszcze wiele tajemnic.

Scientists have discovered a new species of cat for the first time in over a century.Smaller than an average housecat and covered in leopard-like spots, the cat species — proposed name Leopardus tilcayo — lives in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Very little is known about… pic.twitter.com/2dFDkgDzKi— ABC News (@ABC) September 18, 2026

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