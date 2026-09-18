Ujawniono imię dziecka Lady Gagi! Dziewczynkę urodziła surogatka

Córka Lady Gagi i Michaela Polansky'ego otrzymała dwa imiona

Lady Gaga po raz pierwszy została mamą. Jak informuje portal TMZ, 40-letnia piosenkarka i jej narzeczony Michael Polansky doczekali się dziewczynki. Ich córka otrzymała imiona Rose Bean Polansky.

Według informacji TMZ dziewczynka przyszła na świat 9 czerwca o godz. 23.19 w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Portal dotarł do aktu urodzenia dziecka. Córkę Lady Gagi i Michaela Polansky'ego urodziła surogatka.

Nie wiadomo, dlaczego para wybrała właśnie imiona Rose Bean. TMZ zwraca jednak uwagę, że Lady Gaga ma na plecach duży tatuaż róży. Powstał on na pamiątkę jej wykonania piosenki „La Vie En Rose” w filmie „Narodziny gwiazdy”. Portal przypuszcza z kolei, że drugie imię córki – Bean – może być nawiązaniem do piosenkarza i aktywisty Carla Beana. Para nie potwierdziła jednak tych przypuszczeń.

Gaga i Polansky zaręczyli się w 2024 roku. Ślub ma być „wkrótce”

Przy narodzinach dziewczynki obecny był dr Robert Katz, znany ginekolog, z którego pomocy korzystały także inne gwiazdy. Ten sam lekarz pomagał wcześniej przy narodzinach córki Ciary i Russella Wilsona.

Lady Gaga została już sfotografowana z córką. Paparazzi uchwycili piosenkarkę z dzieckiem na rękach podczas spaceru z Polanskym i znajomą w północnej Kalifornii. Jak podaje TMZ, para spędza obecnie czas z córką z dala od mediów.

Gaga i Polansky są parą od kilku lat, a w 2024 roku się zaręczyli. Mimo wcześniejszych doniesień nie wzięli jeszcze ślubu. W marcu piosenkarka zapowiadała, że planują pobrać się „wkrótce”.

Sonda Czy Lady Gaga to współczesna królowa popu? Tak Nie

TMZ reports that Lady Gaga & Michael Polansky welcomed a baby girl named Rose Bean Polansky on June 9, 2026. 🥹 pic.twitter.com/qM0dtvf4HR— LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 17, 2026

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