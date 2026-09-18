Gdzie będzie burza w piątek? IMGW wskazuje jedno miejsce

Burze w piątek 18 września. W tej części Polski może zagrzmieć

Chociaż mamy już drugą połowę września, burze nadal są możliwe? Gdzie konkretnie pojawia się dziś, 18 września? Synoptycy wskazali tylko jedno miejsce na mapie Polski. W piątek pogoda będzie dość spokojna w większości kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć na południowym wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie, miejscami pojawi się więcej słońca.

Deszcz spodziewany jest głównie na północy i zachodzie Polski. Będą to przelotne opady. Najbardziej niespokojna pogoda możliwa jest na wybrzeżu. To właśnie tam prognozowane są burze. Nie powinny być jednak bardzo gwałtowne. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

W głębi kraju burze nie są prognozowane. Na południowym wschodzie będzie przeważnie spokojnie, a wiatr pozostanie słaby. Na pozostałym obszarze będzie słaby i umiarkowany, natomiast na północy okresami porywisty.

Uwaga na mgły! Pojawią się rano przede wszystkim na południu i wschodzie kraju

Rano kierowcy powinni uważać przede wszystkim na południu i wschodzie kraju. Miejscami pojawią się tam gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 100 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północnym zachodzie oraz miejscami w rejonach podgórskich. Tam termometry pokażą około 17 stopni.

Podsumowując, w piątek 18 września burze możliwe są przede wszystkim na wybrzeżu. Na północy i zachodzie trzeba też liczyć się z przelotnym deszczem, natomiast w pozostałej części Polski dzień powinien minąć bez burz.

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