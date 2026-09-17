Miliony Polaków zyskają podwyżkę. Tyle wyniesie nowa płaca minimalna

Najniższa krajowa 2027 pójdzie w górę

Od stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu. Z dotychczasowych 4806 złotych brutto kwota ta wzrośnie do 4950 złotych brutto każdego miesiąca, co przekłada się na comiesięczną podwyżkę rzędu 144 złotych brutto.

Podwyżka obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z ustawową najniższą pensją. Od nowego roku żaden pracodawca nie będzie więc miał prawa zapłacić pracownikowi na pełnym etacie mniej niż wyniesie to minimum.

Warto jednak zauważyć, że zaplanowana podwyżka nie robi ogromnego wrażenia na tle poprzednich lat. Wzrost wynosi zaledwie około 3 procent względem stawek, które będą obowiązywały w 2026 roku.

Miliony pracowników w Polsce odczują zmianę wynagrodzenia

Nowe regulacje dotyczące płacy minimalnej wpłyną na portfele mniej więcej 1,6 miliona osób pracujących w Polsce. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie każdy automatycznie zyska dodatkowe 144 zł. Większe przelewy zobaczą na swoich kontach głównie pracownicy pobierający wynagrodzenie równe ustawowemu minimum. U osób z wyższymi zarobkami wszystko zależeć będzie od wewnętrznych polityk finansowych konkretnych firm.

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Przeciętne wynagrodzenia miesięczne Polaków. Tu zarabia się najwięcej

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Zmieni się też minimalna stawka godzinowa 2027

Zmiany dotkną także pracowników rozliczających się na podstawie minimalnej stawki godzinowej. Od 2027 roku ustalono jej wysokość na poziomie 32,30 złotych brutto za przepracowaną godzinę.

W zestawieniu z rokiem 2026, w którym stawka wyniesie 31,40 złotych brutto, jest to skromny skok o 90 groszy za godzinę pracy. Te nowe regulacje godzinowe odczują w głównej mierze zleceniobiorcy, których umowy podlegają przepisom o minimalnej stawce.