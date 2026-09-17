Tygodniowe niemowlę zagryzione przez psa. Ojciec dziecka usłyszał surowy wyrok

Tragedia w stanie Indiana. Pies zagryzł niemowlę, ojciec skazany

Te dramatyczne wydarzenia rozegrały się rok temu w amerykańskiej miejscowości Markle w stanie Indiana. Mały Jason Anthony Weaver miał zaledwie tydzień, kiedy rzucił się na niego mieszaniec pitbulla i husky o imieniu Chomp. Jak pisze „New York Post”, ojciec chłopca, Austin Kinsey, zeznał policjantom, że początkowo grał w gry wideo, siedząc w jednym pokoju ze swoim synem. Mężczyzna miał jedynie na moment opuścić pokój, by zamienić słowo z bliskimi. Właśnie wtedy dziadek noworodka usłyszał podejrzane hałasy, a po wejściu do środka ujrzał zwierzę, które wlokło bezbronne dziecko po podłodze.

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Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się pod wskazanym adresem i podjęły próbę reanimacji, jednak życia chłopca nie udało się uratować. Detektywi badający sprawę wykazali, że niemowlę zostało ugryzione przez psa 180 razy. Ofiara miała rozległe rany na całym ciele, zdiagnozowano u niej wylew krwi do mózgu, a także połamane żebra i przebite płuca.

Policjanci byli wstrząśnięci także warunkami, w których mieszkała rodzina. W raportach ze śledztwa można przeczytać, że pomieszczenia były zasłane stertami śmieci, brudnymi ubraniami i naczyniami, a w budynku roiło się od robactwa. „Było tam tak dużo śmieci i różnych przedmiotów, że funkcjonariusze ledwo mogli przejść przez dom” – wskazano w dokumentach ujawnionych przez media.

Domownicy nie ukrywali podczas przesłuchań, że Chomp już w przeszłości wykazywał zachowania agresywne w stosunku do innych zwierząt, a nawet atakował ludzi. Decyzją służb pies został uśpiony tuż po tragicznym incydencie.

Dzięki zawarciu ugody z prokuraturą najcięższy zarzut, dotyczący rażącego zaniedbania ostatecznie, oddalono. Na początku tygodnia sędzia wymierzył ojcu karę 16 lat pozbawienia wolności, podczas gdy procesy sądowe matki, dziadków i wujka zmarłego chłopca trwają.

Jason Anthony Weaver, who was only born on August 28, was attacked by the five-year-old husky-pit bull mix on Thursday. The infant died from trauma wounds pic.twitter.com/2t2OcrUJmL— Daily Express (@Daily_Express) September 10, 2025

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