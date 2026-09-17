Tygodniowe niemowlę zagryzione przez psa. Ojciec dziecka usłyszał surowy wyrok

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-17 11:20

W amerykańskim stanie Indiana pies zagryzł zaledwie tygodniowe niemowlę! Chłopiec został śmiertelnie pogryziony we własnym domu, śledczy doliczyli się ponad 180 ran na ciele dziecka. Jak informuje „New York Post”, sąd skazał właśnie ojca noworodka na 16 lat pozbawienia wolności, na ławie oskarżonych zasiądą również pozostali krewni zmarłego dziecka.

Dłoń niemowlęcia leżącego na jasnym, miękkim kocyku. O tragedii w stanie Indiana przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI Niemowlę

Tragedia w stanie Indiana. Pies zagryzł niemowlę, ojciec skazany

Te dramatyczne wydarzenia rozegrały się rok temu w amerykańskiej miejscowości Markle w stanie Indiana. Mały Jason Anthony Weaver miał zaledwie tydzień, kiedy rzucił się na niego mieszaniec pitbulla i husky o imieniu Chomp. Jak pisze „New York Post”, ojciec chłopca, Austin Kinsey, zeznał policjantom, że początkowo grał w gry wideo, siedząc w jednym pokoju ze swoim synem. Mężczyzna miał jedynie na moment opuścić pokój, by zamienić słowo z bliskimi. Właśnie wtedy dziadek noworodka usłyszał podejrzane hałasy, a po wejściu do środka ujrzał zwierzę, które wlokło bezbronne dziecko po podłodze.

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Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się pod wskazanym adresem i podjęły próbę reanimacji, jednak życia chłopca nie udało się uratować. Detektywi badający sprawę wykazali, że niemowlę zostało ugryzione przez psa 180 razy. Ofiara miała rozległe rany na całym ciele, zdiagnozowano u niej wylew krwi do mózgu, a także połamane żebra i przebite płuca.

Policjanci byli wstrząśnięci także warunkami, w których mieszkała rodzina. W raportach ze śledztwa można przeczytać, że pomieszczenia były zasłane stertami śmieci, brudnymi ubraniami i naczyniami, a w budynku roiło się od robactwa. „Było tam tak dużo śmieci i różnych przedmiotów, że funkcjonariusze ledwo mogli przejść przez dom” – wskazano w dokumentach ujawnionych przez media.

Domownicy nie ukrywali podczas przesłuchań, że Chomp już w przeszłości wykazywał zachowania agresywne w stosunku do innych zwierząt, a nawet atakował ludzi. Decyzją służb pies został uśpiony tuż po tragicznym incydencie.

Dzięki zawarciu ugody z prokuraturą najcięższy zarzut, dotyczący rażącego zaniedbania ostatecznie, oddalono. Na początku tygodnia sędzia wymierzył ojcu karę 16 lat pozbawienia wolności, podczas gdy procesy sądowe matki, dziadków i wujka zmarłego chłopca trwają.

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