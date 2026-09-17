5 sypialni, 7 łazienek, jadalnia w grocie! Nikt nie chce kupić 700-metrowego domu gwiazdy!

Ikoniczna willa Sophii Loren i Carlo Pontiego, usytuowana przy legendarnej Via Appia Antica w Rzymie, ponownie trafiła na rynek.

Ta luksusowa rezydencja o powierzchni 700 m², wyceniona na 20 milionów euro, oferuje jadalnię wykutą w starożytnej grocie z mozaiką Meduzy.

Dowiedz się, dlaczego mimo niezwykłych atutów, już po raz trzeci próbuje się sprzedać ten dom marzeń i jakie wyzwania kryje ta transakcja.

Gigantyczna willa Sophii Loren na sprzedaż!

Dziennik "La Repubblica" podał w czwartek, 17 września, że podjęto właśnie trzecią w ciągu ośmiu lat próbę sprzedaży okazałej willi gwiazdy kina Sophii Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. Dom - choć to nie jest trafne określenie na tę luksusową rezydencję - leży w parku przy via Appia Antica, najstarszej i najbardziej symbolicznej drodze starożytnego Rzymu, nazywanej "królową dróg". Posiadłość kosztuje 20 milionów euro, a jej sprzedaży podjęła się już trzecia agencja nieruchomości.

W środku jadalnia wykuta w grocie!

Co znajdziemy w środku? To może przyprawić o zawrót głowy! Rzymska gazeta opisuje, że willa ma 700 metrów kwadratowych i stoi w parku o powierzchni 11 tys. metrów kwadratowych. Jest w niej pięć sypialni, siedem łazienek oraz trzy salony. Jednak prawdziwą perłą i sercem domu jest jadalnia, wykuta w grocie z epoki rzymskiej, w której znajduje się oryginalna mozaika przedstawiająca Meduzę. Willę zaprojektował znany architekt Andrea Busiri Vici.

PAP przypomina, że po raz pierwszy rezydencja trafiła na rynek nieruchomości w 2018 rok. Wtedy wystawiono ją za 19 milinów euro, jednak nie udało się znaleźć chętnego na zakup. "Następnie usiłowało ją sprzedać kolejne biuro, mające w ofercie najbardziej luksusowe posiadłości. Teraz zadanie stoi przed trzecią agencją nieruchomości" - czytamy. Carlo Ponti zmarł w 2007 roku i od tej pory Sophia Loren (92 l.) mieszka w Genewie, a dom stoi pusty.

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