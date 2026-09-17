Król powiedział to po śmierci Diany?! Jest oświadczenie pałacu!

Król Karol miał powiedzieć to po śmierci Diany. Pałac odpowiada

Nowa książka o księżnej Dianie jeszcze oficjalnie się nie ukazała, a już wywołała wielki skandal! Biografia "Łabędzi śpiew. Moja siostra Diana" autorstwa Earla Spencera jest podobno pełna sensacyjnych stwierdzeń i pierwsze ujawnione fragmenty faktycznie na to wskazują. W tym, który właśnie wypłynął i jest cytowany m.in. przez Daily Mail, czytamy o rzekomej reakcji króla Karola III, wówczas księcia, na wiadomość o śmierci Diany. Miał wypowiedzieć te faktycznie zaskakujące słowa podczas rozmowy z Earlem Spencerem. Co powiedział? Według brata Diany Karol wydawał się nie tyle smutny, co wściekły.

Do rozmowy miało dojść przed pogrzebem Diany we wrześniu 1997 roku. Bracia spierali się o udział Williama i Harry'ego w kondukcie pogrzebowym. Spencer twierdzi, że nie chciał, aby 15-letni William i 12-letni Harry musieli iść za trumną matki. Według niego Karol w czasie rozmowy telefonicznej wpadł w złość. W pewnym momencie miał powiedzieć: "Możesz być pewien, że wkrótce zostanie zapomniana!". Brat Diany twierdzi, że był tymi słowami tak zaskoczony, że przez kilka sekund nie wiedział, co odpowiedzieć. "Nie mogę uwierzyć, że właśnie to powiedziałeś" – miał odpowiedzieć Spencer, po czym zakończył rozmowę.

Pałac Buckingham zareagował teraz na opis tej rozmowy. Jak podaje „Daily Mail”, pałac zazwyczaj nie komentuje książek dotyczących rodziny królewskiej. Tym razem zrobił jednak wyjątek i wydał oświadczenie odnoszące się bezpośrednio do wspomnień brata Diany.

Król wydał oświadczenie. Nie przyznaje się do komentarza cytowanego przez brata Diany

"Choć z zasady nie komentujemy książek, Jego Królewska Wysokość ma świadomość, że ból po stracie siostry może przyćmić rozsądek, wpłynąć na osąd i zabarwić wspomnienia w sposób, którego inni nie dostrzegają, nawet wiele lat po takiej stracie" – przekazał Pałac Buckingham.

Pałac nie potwierdził więc, że Karol wypowiedział przypisywane mu słowa. Nie przedstawił też własnej wersji rozmowy. W oświadczeniu podważył natomiast wiarygodność wspomnień Spencera, wskazując, że mogły na nie wpłynąć silne emocje związane ze śmiercią Diany.

Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku.

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Charles said Diana would be forgotten ‘soon enough’ after her death, book claims https://t.co/PUHKSEaJ0z— Express & Star (@ExpressandStar) September 16, 2026