Zaginął 34-letni Przemysław z Kotowic. Wyszedł z domu i przepadł bez śladu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-17 7:57

Trwają poszukiwania 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna wyszedł z domu w niedzielę 13 września około godz. 13 i do tej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Myszkowscy policjanci apelują o pomoc. Każda informacja, która może pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, może okazać się bardzo ważna.

Zaginiony Przemysław Szymocha z Kotowic. O poszukiwaniach 34-latka przez policję w Myszkowie przeczytasz na SE.
Autor: Śląska Policja/ Canva.com

Zaginął 34-letni Przemysław Szymocha z Kotowic

Myszkowscy policjanci prowadzą poszukiwania 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna wyszedł z domu 13 września około godz. 13. Od tego momentu nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Bliscy nie mają z nim kontaktu, dlatego policja zwraca się o pomoc do wszystkich osób, które mogły go widzieć lub posiadają informacje dotyczące jego obecnego miejsca pobytu.

Przemysław Szymocha ma około 34 lat, około 175 cm wzrostu i krępą budowę ciała. Ma ciemny blond włosy oraz krótki zarost. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej miał na sobie jasnoniebieskie spodnie, zieloną koszulkę oraz buty w kolorze czarno-białym. Policjanci proszą o zwracanie uwagi na osoby odpowiadające temu rysopisowi.

Mundurowi apelują do osób, które wiedzą, gdzie może przebywać Przemysław Szymocha, a także do wszystkich, którzy mogli mieć z nim kontakt po 13 września. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie pod numerem 47 85 842 55 lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112.

Przemysław z Kotowic jest poszukiwany
Autor: Śląska Policja/ Canva.com

Większość zaginionych udaje się odnaleźć

Zaginięcia w Polsce nie należą do rzadkości. W 2025 roku policja prowadziła poszukiwania 13 553 osób zaginionych, a w 2024 roku było ich 13 540. Szczególnie istotne są pierwsze godziny poszukiwań.

Według danych Policji około 30 proc. zaginionych zostaje odnalezionych w ciągu pierwszych 24 godzin, a w ciągu 48 godzin odsetek ten rośnie do około 54 proc. W ciągu pierwszego tygodnia odnajduje się około 77 proc. osób, natomiast w ciągu 30 dni – ponad 90 proc.

Oznacza to, że choć zdecydowana większość zaginionych zostaje odnaleziona, część spraw pozostaje niewyjaśniona znacznie dłużej. W 2024 roku, spośród osób objętych poszukiwaniami najwyższego, pierwszego poziomu zagrożenia, po zakończeniu roku nadal poszukiwano czterech dorosłych osób.

Zaginieni z woj. śląskiego:

Zaginieni z terenu województwa śląskiego
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