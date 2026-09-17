QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Druga część zabawy! Wskaż, w jakim województwie jest to miasto

Jak dobrze znasz mapę Polski? Po sukcesie pierwszej odsłony, powracamy z kolejnym, czwartkowym wyzwaniem geograficznym! To idealna okazja, by nie tylko sprawdzić swoją wiedzę o polskich miastach i ich administracyjnym podziale, ale także wyruszyć w wirtualną podróż po zakątkach naszego kraju. Przygotuj się na serię pytań, które z pewnością pobudzą Twoją pamięć i być może zaskoczą. Twoje zadanie jest proste, ale wcale nie łatwe: wskaż prawidłowe województwo, w którym leży wskazane przez nas miasto.

Autor: Pro/ Canva.com Zbliżenie lupy na mapę Europy, pokazujące Polskę i kraje ościenne, symbolizujące zmiany w prawie ochrony przyrody i zwiększoną rolę samorządów. Więcej o nowelizacji ustawy przeczytasz na Super Biznes.