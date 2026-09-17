Śmierć gwiazdy Netfliksa. Miała tylko 44 lata

Tragiczny koniec gwiazdy Netflixa. Yuri Nakamura przez lata walczyła z nowotworem

Yuri Nakamura przez lata pozostawała aktywna zawodowo, pojawiając się zarówno w filmach, jak i serialach. Dla wielu widzów stała się rozpoznawalną twarzą także dzięki produkcjom Netflixa, w tym "Romantic Anonymous" oraz "Beyond Goodbye". Nikt jednak nie wiedział, jak trudną historię skrywała prywatnie. Informację o śmierci aktorki przekazała agencja Alpha Agency. Jej przedstawiciele zdecydowali się jednocześnie opowiedzieć o wieloletniej chorobie artystki.

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Jak wynika z komunikatu agencji, pierwszą diagnozę Nakamura usłyszała około 13 lat temu. Aktorka chorowała na raka odbytnicy. Wraz z szefem swojej agencji zdecydowała wówczas, że nie będzie publicznie informować o swoim stanie zdrowia. Chodziło przede wszystkim o to, by nie powodować niepokoju wśród osób, z którymi współpracowała zawodowo.

Po przeprowadzonym leczeniu lekarze stwierdzili remisję choroby. Nakamura nie wycofała się wtedy z życia zawodowego. Wręcz przeciwnie - wróciła do aktorstwa i pozostawała pod stałą kontrolą medyczną. Przez kolejne lata mogła pracować i rozwijać swoją karierę.

Sytuacja zmieniła się na początku 2025 roku. W styczniu podczas badań lekarze wykryli nawrót nowotworu. Aktorka przeszła operację, jednak późniejsze badania przyniosły kolejne dramatyczne informacje. Okazało się, że choroba dała przerzuty. W tej sytuacji leczenie nie mogło już doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Jak przekazała agencja, lekarze koncentrowali się przede wszystkim na kontrolowaniu choroby oraz zapewnieniu aktorce możliwie najlepszej jakości życia.

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Mimo wszystko Nakamura nie zamierzała rezygnować z pracy. Z pomocą lekarzy starała się pozostawać aktywna i planowała kolejne zawodowe projekty. Jeszcze w sierpniu 2026 roku przygotowywała się do powrotu na plan. Wtedy jednak jej stan gwałtownie się pogorszył. Aktorka doznała poważnej niedrożności jelit. Lekarze przekazali jej oraz rodzinie, że sytuacja jest bardzo poważna i pozostało jej niewiele czasu. Ostatnie chwile życia Yuri Nakamura spędziła w gronie najbliższych.

Agencja w pożegnalnym komunikacie podkreśliła jej ogromną determinację. Zwrócono uwagę, że trzydzieste i czterdzieste lata życia aktorki były w dużej mierze naznaczone walką z chorobą. Mimo kolejnych trudności miała zachowywać pogodę ducha i charakterystyczny, łagodny uśmiech.

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