3-latek o 15 zniknął z placu zabaw. Jego zwłoki znaleźli w stawie

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-17 8:44

Wstrząsający finał poszukiwań 3-letniego chłopca, który we wtorek, 15 września, nagle zniknął z placu zabaw w Brantham w hrabstwie Suffolk (Wielka Brytania). Chłopiec był częściowo niesłyszący i nie mówił. W akcję poszukiwawczą zaangażowało się około 1300 osób. Teraz nadeszły tragiczne wieści.

Plac zabaw z karuzelą. Na miniaturowym zdjęciu uśmiechnięty 3-letni Noah. O tragedii w Brantham przeczytasz na SE.
Autor: materiały policyjne (2)/ Materiały prasowe Zaginiony 3-latek nie żyje. Smutne odkrycie w jeziorze
  • 3-letni Noah, częściowo głuchy chłopiec, zaginął z placu zabaw w Wielkiej Brytanii, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem setek osób.
  • Po dwóch dniach intensywnych działań, w które zaangażowało się ponad 1300 osób, nurkowie dokonali tragicznego odkrycia.
  • Ciało dziecka znaleziono zaledwie 300 metrów od miejsca zaginięcia, a policja ujawniła kluczowe informacje o przyczynach tej tragedii.

3-latek zniknął z placu zabaw. Teraz przekazano dramatyczne wieści

Dramat zaczął się we wtorek, 15 września. 3-letni Noah przebywał z krewnym (służby nie podają stopnia pokrewieństwa) w niewielkim parku przy Merriam Close w Brantham (Wielka Brytania), gdzie bawił się na placu zabaw. Ostatni raz był widziany o godz. 15, po czym zniknął. "Zgłoszono, że dziecko, które jest częściowo głuche i nie mówi, pobiegło pobliską alejką w kierunku nowego osiedla mieszkaniowego" - podawało BBC. Sprawa od razu została zgłoszona na policję, a służby rozpoczęły gorączkowe poszukiwania. Funkcjonariusze chodzili po domach, a w akcję zaangażowało się w sumie około 1300 osób - w większości mieszkańców okolicy, ale także osób, które przyjechały z bardziej odległych miast, jak Birmingham i Hampshire. "Ludzi poproszono o dokładne sprawdzenie swoich ogrodów, szop i budynków gospodarczych pod kątem potencjalnych miejsc, w których mogłoby się ukryć dziecko".

Ekipa nurków wyłowiła ciało. "300 metrów od placu zabaw"

Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań nadeszły tragiczne wieści. Komendant Tom Pearse z policji w Suffolk poinformował, że ekipa nurków wyłowiła ciało dziecka ze stawu Decoy Pond, oddalonego od placu zabaw o jakieś 300 metrów. "Śmierć nie jest traktowana jako podejrzana" - dodał. Powiedział też, że co prawda formalna identyfikacja zwłok nie została jeszcze przeprowadzona, ale rodzina chłopca została już powiadomiona o tragedii. "Nasze myśli są z rodziną Noaha i wszystkimi, którzy go znali. Jesteśmy poruszeni ogromnym wsparciem ze strony ludźmi, którzy zrobili wszystko, by pomóc znaleźć chłopca". 

Ryszard Jacek zaginął czy został zamordowany?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKA BRYTANIA