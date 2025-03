i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Zobacz

To była najbardziej luksusowa willa w PRL-u. Teraz może być Twoja za 21 milionów złotych

Luksus, prestiż i historia w jednym – oto niezwykła willa z czasów PRL-u, która właśnie trafiła na rynek. Cena? Kosmiczne 21 milionów złotych! To więcej niż kosztuje wiele nowoczesnych apartamentów w centrum Warszawy. Ale ta rezydencja to coś więcej niż zwykły dom – to symbol dawnej elity, architektoniczny skarb i świadek minionej epoki. Redakcja Architektury "Murator" zobaczyła, jak ta luksusowa willa z PRL wygląda od środka.