Szerszenie azjatyckie atakują Europę! Setki tysięcy wezwań, ofiary śmiertelne!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-17 10:13

Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie. W Portugalii od pojawienia się tego inwazyjnego gatunku służby interweniowały już ponad 205 tysięcy razy! We wrześniu użądlenie owada doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Szerszeń azjatycki dotarł już nawet na Azory.

Szerszeń azjatycki z bliska na zielonej trawie. O inwazji tych owadów w Europie przeczytasz na SE.
Autor: I, KENPEI, CC , https://commons.wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0

Szerszenie azjatyckie atakują Europę. Setki tysięcy interwencji

Szerszenie azjatyckie wzięły na celownik Portugalię! Ten śmiercionośny owad został po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku. Od tego czasu szerszenie z Azji szybko zajmują kolejne tereny. Najwięcej jest ich obecnie w środkowej i północnej części kraju.

Skala problemu jest duża. Portugalska obrona cywilna przeprowadziła już ponad 205 tys. interwencji związanych z tym gatunkiem. Biolodzy wskazują, że rzeczywista liczba usuwanych gniazd może być jeszcze większa, ponieważ część mieszkańców robi to na własną rękę.

Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby

Służby ostrzegają, aby nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby. Na początku września we wsi Jugueiros zginął 69-letni rolnik. Owad użądlił go w głowę. Mężczyzna zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego.

Szerszeń azjatycki pochodzi z Chin i Indii. Do Europy najprawdopodobniej trafił przed 2004 rokiem wraz z transportem morskim z południowych Chin do francuskiego Bordeaux. Później zaczął rozprzestrzeniać się po kolejnych krajach. W 2025 roku pierwsze gniazdo znaleziono również na azorskiej wyspie Sao Miguel.

Jak rozpoznać szerszenia azjatyckiego?

Dorosły Vespa velutina ma około 2–3 cm długości. Jego ciało jest głównie ciemne, niemal czarne, z żółto-pomarańczowym pasem na odwłoku. Charakterystyczne są także żółte końcówki nóg, dlatego gatunek ten nazywany jest szerszeniem żółtonogim.

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