Szerszenie azjatyckie atakują Europę! Setki tysięcy wezwań, ofiary śmiertelne!

Szerszenie azjatyckie atakują Europę. Setki tysięcy interwencji
Szerszenie azjatyckie wzięły na celownik Portugalię! Ten śmiercionośny owad został po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku. Od tego czasu szerszenie z Azji szybko zajmują kolejne tereny. Najwięcej jest ich obecnie w środkowej i północnej części kraju.
Skala problemu jest duża. Portugalska obrona cywilna przeprowadziła już ponad 205 tys. interwencji związanych z tym gatunkiem. Biolodzy wskazują, że rzeczywista liczba usuwanych gniazd może być jeszcze większa, ponieważ część mieszkańców robi to na własną rękę.
Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby
Służby ostrzegają, aby nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby. Na początku września we wsi Jugueiros zginął 69-letni rolnik. Owad użądlił go w głowę. Mężczyzna zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego.
Szerszeń azjatycki pochodzi z Chin i Indii. Do Europy najprawdopodobniej trafił przed 2004 rokiem wraz z transportem morskim z południowych Chin do francuskiego Bordeaux. Później zaczął rozprzestrzeniać się po kolejnych krajach. W 2025 roku pierwsze gniazdo znaleziono również na azorskiej wyspie Sao Miguel.
Jak rozpoznać szerszenia azjatyckiego?
Dorosły Vespa velutina ma około 2–3 cm długości. Jego ciało jest głównie ciemne, niemal czarne, z żółto-pomarańczowym pasem na odwłoku. Charakterystyczne są także żółte końcówki nóg, dlatego gatunek ten nazywany jest szerszeniem żółtonogim.