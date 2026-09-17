Szerszenie azjatyckie atakują Europę! Setki tysięcy wezwań, ofiary śmiertelne!

Szerszenie azjatyckie atakują Europę. Setki tysięcy interwencji

Szerszenie azjatyckie wzięły na celownik Portugalię! Ten śmiercionośny owad został po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku. Od tego czasu szerszenie z Azji szybko zajmują kolejne tereny. Najwięcej jest ich obecnie w środkowej i północnej części kraju.

Skala problemu jest duża. Portugalska obrona cywilna przeprowadziła już ponad 205 tys. interwencji związanych z tym gatunkiem. Biolodzy wskazują, że rzeczywista liczba usuwanych gniazd może być jeszcze większa, ponieważ część mieszkańców robi to na własną rękę.

Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby

Służby ostrzegają, aby nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Każdego roku w Portugalii po użądleniach szerszeni azjatyckich umierają co najmniej dwie osoby. Na początku września we wsi Jugueiros zginął 69-letni rolnik. Owad użądlił go w głowę. Mężczyzna zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego.

Szerszeń azjatycki pochodzi z Chin i Indii. Do Europy najprawdopodobniej trafił przed 2004 rokiem wraz z transportem morskim z południowych Chin do francuskiego Bordeaux. Później zaczął rozprzestrzeniać się po kolejnych krajach. W 2025 roku pierwsze gniazdo znaleziono również na azorskiej wyspie Sao Miguel.

Jak rozpoznać szerszenia azjatyckiego?

Dorosły Vespa velutina ma około 2–3 cm długości. Jego ciało jest głównie ciemne, niemal czarne, z żółto-pomarańczowym pasem na odwłoku. Charakterystyczne są także żółte końcówki nóg, dlatego gatunek ten nazywany jest szerszeniem żółtonogim.

Sonda Czy boisz się os, pszczół, szerszeni? Tak, zawsze je przeganiam Nie, grunt to zachować spokój

⚠️🐝 La aparición de un avispero en El Puerto de Santa María vuelve a poner el foco en la Vespa velutina, una especie invasora que ya fue observada viva en una zona próxima a Punta Umbría https://t.co/iYiFF0bJCJ— Huelva Información (@huelva_info) September 10, 2026

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