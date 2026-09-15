Mapa wymierania Polski. Tu będzie największy spadek ludności

Polska straci miliony mieszkańców

Prognozy demograficzne pokazują, że w kolejnych dekadach liczba mieszkańców Polski będzie systematycznie spadać. Według danych przywołanych przez Business Insider obecnie w kraju mieszka około 37,2 mln osób, natomiast w 2060 roku ma być ich niewiele ponad 28 mln. Problem nie będzie jednak rozkładał się równomiernie. W jednych częściach kraju zmiany będą stosunkowo niewielkie, podczas gdy inne gminy mogą stracić ogromną część obecnej populacji.

Mapa wymierania Polski. Te gminy wyludnią się najbardziej

Z prognoz wynika, że spośród niemal 2,5 tys. polskich gmin aż 2191 ma w 2060 roku mieć mniej mieszkańców niż obecnie. W 209 przypadkach spadek ma przekroczyć 50 proc.

Najtrudniejsza sytuacja ma wystąpić w niewielkich gminach, które już dziś zmagają się ze starzeniem się społeczeństwa, odpływem młodych ludzi i niewielką liczbą urodzeń. Pełny spis gmin z najgorszą zakładaną sytuacją znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu Polska skurczy się najbardziej [LISTA GMIN]

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Nie wszystkie gminy będą się wyludniać

Prognozy nie oznaczają jednak, że cała Polska będzie wyglądała tak samo. Są miejsca, w których liczba mieszkańców ma wzrosnąć. Najlepiej wypadają przede wszystkim gminy położone w pobliżu dużych miast. To efekt suburbanizacji, czyli przenoszenia się części mieszkańców z dużych ośrodków do ich najbliższego otoczenia. Wśród gmin, które według prognoz mogą zanotować największy wzrost, znajdują się m.in. Siechnice, Żukowo i Czernica.

To pokazuje, że przyszłość demograficzna Polski będzie mocno zależała również od położenia danej gminy. Bliskość dużego miasta, rozwinięty rynek pracy i dobra komunikacja mogą przyciągać nowych mieszkańców, podczas gdy oddalone od dużych ośrodków miejscowości będą mierzyć się z odpływem ludności.