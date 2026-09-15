Gdzie wyjechać na urlop we wrześniu? Te tanie kierunki gwarantują upały poza sezonem

Gdzie na wakacje we wrześniu? Oto najlepsze pomysły na urlop

Początek roku szkolnego nie musi oznaczać końca sezonu wyjazdowego, zwłaszcza dla osób, które nie są ograniczone kalendarzem edukacyjnym. Taki jesienny termin na zagraniczny wyjazd to doskonałe rozwiązanie, pozwalające uniknąć największych tłumów. Mając elastyczny grafik, warto pomyśleć o kilkudniowym oderwaniu się od codzienności, decydując się na znane i cenione kurorty, gdzie koszty pobytu znacząco spadają po letnim szczycie. Zastanawiasz się, które lokalizacje są szczególnie polecane we wrześniu? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych miejsc.

Ciepło i tanio: gdzie spędzić wakacje we wrześniu za granicą

Gdy w kraju nad Wisłą powoli zaczyna robić się chłodno i deszczowo, w wielu zakątkach świata słońce wciąż mocno grzeje, a temperatury zachęcają do plażowania. Nasze zestawienie obejmuje właśnie takie, gwarantujące piękną aurę kierunki, idealne dla tych, którzy chcą przedłużyć sobie letni wypoczynek bez wydawania fortuny. Szczegóły znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wakacje we wrześniu. Te kierunki to strzał w dziesiątkę! [LISTA]

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Tanie wczasy we wrześniu pozwalają zaoszczędzić fortunę

Wyprawy w lipcu czy sierpniu to często nie tylko walka o wolny leżak na zatłoczonej plaży, ale przede wszystkim konieczność sięgnięcia głęboko do portfela. Sytuacja diametralnie zmienia się jesienią, kiedy to ceny biletów lotniczych i zakwaterowania potrafią spaść do bardzo atrakcyjnych poziomów. Rekomendowane przez nas lokalizacje z galerii to świetny dowód na to, że po sezonie turystycznym podróże stają się znacznie bardziej przystępne finansowo.

Prawdziwe okazje cenowe czekają jednak w szczególności na tych turystów, którzy mogą zdecydować się na wylot w ciągu zaledwie kilku dni. Korzystając z wycieczek typu last minute, możemy polecieć na zagraniczne wakacje za zaledwie ułamek kwoty wymaganej w sezonie urlopowym. Zdarza się, że pakiety wyceniane standardowo na trzy lub cztery tysiące złotych, w jesiennych promocjach są dostępne w zdecydowanie korzystniejszych cenach.

Gdzie Polacy najchętniej jeździli na wakacje 2026?

Ostatni sezon letni zdecydowanie upłynął pod znakiem podróży poza granice naszego kraju. Turyści z Polski w zdecydowanej większości stawiali na pewną, słoneczną aurę, nagrzane morze oraz przystępne koszty pobytu. Wśród absolutnych ulubieńców, którzy od lat nie schodzą z podium, znalazły się takie państwa jak Albania, Egipt, Turcja, Bułgaria oraz Grecja. Sporo osób zdecydowało się również na relaks na plażach Hiszpanii, Tunezji i słonecznego Cypru. Więcej informacji o najpopularniejszych wyborach w sezonie 2026 można znaleźć tutaj: Wakacje 2026: południe Europy króluje, hitami Albania i Bułgaria