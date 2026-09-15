20 lat usypiał i gwałcił żonę. Razem z nim 13 mężczyzn. "Ratownik medyczny, prezes klubu piłkarskiego, didżej"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-15 10:12

Ten dramat przypomina bardzo głośną sprawę Gisele Pelicot, Francuzki, która przez lata była ofiarą swojego męża i gwałcicieli, którzy płacili mu za to, by wykorzystywać jego odurzoną żonę. W Manchesterze rozpoczął się proces 60-latka, który przez 20 lat usypiał i gwałcił swoją żonę. Razem z nim miało to robić 13 mężczyzn w wieku od 29 do 74 lat. Wśród nich jest ratownik medyczny, którego sfotografowano kiedyś podczas wizyty u księcia Harry'ego.

Tablica z napisem Manchester Crown Court przed budynkiem sądu. O procesie gwałcicieli przeczytasz na SE.
Autor: Jimmonkphotography/ Shutterstock
  • Wstrząsająca sprawa w Wielkiej Brytanii: 60-latek przyznał się do 20 lat odurzania i gwałcenia żony, co ujawniło szokującą sieć przestępstw.
  • Razem z nim oskarżonych jest 13 innych mężczyzn, wśród nich ratownik medyczny i dyrektor klubu, którzy odpowiadają za napaści seksualne.
  • Poznaj kulisy tej bulwersującej sprawy i dowiedz się, jak doszło do wieloletniego wykorzystywania bezbronnej kobiety.

Przez 20 lat usypiał i gwałcił żonę. Razem z nim 13 innych mężczyzn

Ta sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanią. Na ławie oskarżonych w sądzie koronnym w Manchesterze zasiadł właśnie 60- letni Brytyjczyk, któremu w sumie postawiono 60 zarzutów - między innymi trwającego 20 lat odurzania i gwałcenia swojej żony, napaści seksualnej, usiłowania gwałtu, a także udostępniania jej intymnych zdjęć i nagrań wideo z jej udziałem. Podczas przesłuchania przyznał się do wszystkiego, również do podawania żonie substancji "w celu jej oszołomienia lub obezwładnienia w okresie od listopada 2004 r. do października 2025 r." - cytuje "Daily Mail".

Jak podaje serwis, mężczyzna szlochał podczas przesłuchania. Do winy przyznawał się przez 18 minut. Jego żona słuchała tego wszystkiego, siedząc na sali sądowej wraz z krewnymi. "Uważnie obserwowała, trzymając członków rodziny za ręce, jak jej mąż cicho przemawia. W pewnym momencie pochyliła się do przodu, opierając głowę na dłoniach i wyglądała, jakby ocierała oczy" - czytamy.

To oni mieli gwałcić odurzaną kobietę

Do aresztowania potwora doszło w październiku 2025 r. Razem z nim za wstrząsające przestępstwa odpowie 13 innych mężczyzn w wieku od 29 do 74 lat. "Wśród nich jest ratownik medyczny, którego sfotografowano kiedyś podczas wizyty u księcia Harry'ego. Są także były DJ klubu nocnego, dyrektor naczelny klubu piłkarskiego i technik uniwersytecki" - przekazuje "Daily Mail". Tylko jeden spośród tej trzynastki przyznał się do zarzutów. Media podają personalia wszystkich: ratownik medyczny Jonathan Kirk; emeryt Graham Brougham; były DJ Robert Stewart, rozwiedziony ojciec dwójki dzieci i dziadek; 29-letni Mohammed Sabir z Heald Green w Stockport; żonaty, 42-letni ojciec dwójki dzieci, Alan Keelan - księgowy i trener w klubie piłkarskim dla dzieci; Jordan Wallace, 31-letni wyprowadzacz psów i kierowca; ojciec trójki dzieci, 58-letni Philip Wild ze Stockport, taksówkarz; bezrobotny Sean Peers, 38 lat; były dyrektor generalny klubu piłkarskiego Taunton, 56-letni Karl Lindsay; Richard Townsend, 37-latek z Heywood; Daniel Rayner; David Graves; Keith Fotheringham, 59 lat - tylko on się przyznał - to ojciec dwójki dzieci, technik na Uniwersytecie w Dundee. Rozpoczęcie rozprawy zaplanowano na październik. Oczekuje się, że potrwa ona co najmniej dwa miesiące.

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