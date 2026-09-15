Karuzela wciągnęła włosy 25-latki! Została oskalpowana na oczach tłumu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-15 10:00

Koszmarne sceny rozegrały się na festynie w Indiach. 25-letnia Bali Maroti Talikote bawiła się na diabelskim młynie, gdy nagle jej włosy wplątały się w urządzenie. Maszyna z wielką siłą wyrwała kobiecie spory fragment skóry głowy. 25-latka z pomocą świadków została uwolniona. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Dramatyczny wypadek na festynie. Mechanizm diabelskiego młyna wciągnął kobiecie włosy

Do tego przerażającego incydentu doszło w miniony piątek podczas jarmarku w indyjskim stanie Maharasztra. Wydarzenie odbywało się przy lokalnej świątyni i zgromadziło tłumy uczestników. Wśród nich była 25-letnia Bali Maroti Talikote, która postanowiła przejechać się na diabelskim młynie, nie przypuszczając, jak tragicznie to się skończy. W trakcie przejażdżki jej długie włosy wkręciły się w mechanizm karuzeli umieszczony tuż za fotelem.

Przerażający moment został uwieczniony na wideo. Na nagraniu widać obracającą się karuzelę i słychać krzyki kobiety, z której głowy został zerwany duży płat skóry wraz z długimi włosami.

Przerażeni uczestnicy festynu natychmiast zareagowali. Na pomoc 25-latce ruszyli i policjanci zabezpieczający imprezę. Wspólnymi siłami zatrzymano diabelski młyn i uwolniono nieszczęsną kobietę z pułapki. 25-latka została przewieziona do szpitala w Pusad, gdzie lekarze ocenili jej stan jako poważny.

Indie zmagają się z falą wypadków w wesołych miasteczkach

Niestety, to nie pierwszy tego typu incydent w Indiach w ostatnim czasie. Pod koniec maja tego roku doszło do przewrócenia się karuzeli w parku rozrywki położonym w stanie Kerala. W tamtym zdarzeniu ucierpiało pięć osób, z czego do szpitala przewieziono dwójkę nastolatków i trójkę dorosłych.

Jeszcze poważniejszy był wypadek z kwietnia w stanie Uttar Pradesh. Wtedy to z powodu przeciążenia zawaliła się konstrukcja diabelskiego młyna, raniąc co najmniej 30 osób, z czego 10 doznało poważnych obrażeń.

Czarna seria rozpoczęła się w styczniu w stanie Madhya Pradesh, gdzie wielka huśtawka urwała się z mocowań i z impetem uderzyła w stojący w pobliżu mur. Bilans tamtego wypadku to co najmniej 14 rannych dzieci.

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