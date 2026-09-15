Dramatyczny wypadek w dzielnicy Dunning

Piątkowe popołudnie w Chicago zazwyczaj upływa pod znakiem wzmożonego ruchu, jednak to, co wydarzyło się w dzielnicy Dunning po północno-zachodniej stronie miasta, na długo pozostanie w pamięci świadków. Wszystko zaczęło się od kolizji w pobliżu skrzyżowania 78. ulicy i Belmont Avenue. 81-letnia kobieta, kierująca szarym SUV-em, uderzyła w tył czarnego sedana prowadzonego przez mężczyznę.

Po zderzeniu starsza pani skręciła w Orange Avenue. To właśnie tam doszło do najbardziej przerażającego momentu tego popołudnia - jej samochód nagle stanął w płomieniach. Nagrania, które niemal natychmiast obiegły media społecznościowe, pokazywały SUV-a całkowicie objętego płomieniami i gęsty dym unoszący się nad całą okolicą. W tej sytuacji liczyła się każda sekunda.

“I helped save her life, and I’m glad I was home today. It was so scary. She’s ok. They took her in the ambulance.” At about 1:30pm, Dunning resident Tanya Mary looked out the window and a car went up in flames and an old woman was still by her car. “I don’t think she noticed… https://t.co/NOY8OM898Z pic.twitter.com/i1lGmIWG8d— DunningWatch (@DunningWatch) September 11, 2026

Odważna interwencja Tanyi Fermin

Tanya Fermin, która była świadkiem tego zdarzenia, nie pozostała obojętna. Gdy wybiegła na pomoc, dostrzegła na tylnej kanapie płonącego auta starszą kobietę. Jak podaje serwis abc7chicago.com, 81-letnia pani wydawała się nie w pełni świadoma skali niebezpieczeństwa - wewnątrz samochodu usiłowała jeszcze odnaleźć swoją torebkę.

Tanya Fermin natychmiast zareagowała, zdając sobie sprawę, że auto może w każdej chwili stać się śmiertelną pułapką.

Chyba nie zauważyła, że ​​jej samochód płonie. Ledwo wprowadziłam ją do domu, a samochód zaczął wybuchać. To było straszne. Kobieta powiedziała, że ​​zjechała na bok, bo z auta wydobywał się dym - mówi Tanya Fermin.

Pożar ciężarówek na parkingu

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Służby na miejscu i stan zdrowia poszkodowanych

Wkrótce po uratowaniu starszej pani na Orange Avenue przybyli strażacy, którzy przystąpili do gaszenia pożaru. Ogień był na tyle silny, że uszkodził nie tylko SUV-a 81-latki, ale również dwa inne samochody zaparkowane w pobliżu. Po opanowaniu sytuacji, uratowana kobieta została przewieziona do szpitala na niezbędne badania kontrolne. Choć przeżyła chwile grozy, to dzięki pomocy drugiego człowieka uniknęła najgorszego.

Kierowca czarnego sedana, który uczestniczył w pierwszej kolizji, odmówił pomocy medycznej. Jak informuje CBS News, służby porządkowe zabezpieczyły teren i przeprowadziły niezbędne czynności, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.

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