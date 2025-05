Usypiał żonę, a potem ją wykorzystywał. Oddawał też kolegom. "200 gwałtów i ponad 50 sprawców"

Co dalej z cłami Trumpa? Sąd apelacyjny utrzymał je w mocy!

Gisèle Pelicot przez niemal dekadę była ofiarą przestępstw seksualnych, których dopuścił się jej mąż, Dominique Pelicot. Szczegóły czynów, które opisywały zagraniczne media, mrożą krew w żyłach. Mężczyzna podawał żonie środki usypiające, a następnie ją wykorzystywał. Umożliwiał też innym mężczyznom dokonywanie na niej gwałtów, często rejestrując te czyny. Jak podaje "The Guardian", w 2024 roku Dominique Pelicot został skazany na 20 lat więzienia, a 50 innych mężczyzn otrzymało wyroki od 3 do 15 lat. Gisèle Pelicot zdecydowała się zrezygnować z prawa do anonimowości, by nagłośnić sprawę i zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy seksualnej.

Podczas Hay Festival w Walii, Caroline Darian, córka Gisèle Pelicot, poruszyła natomiast temat wpływu internetowej pornografii na przestępstwa seksualne, których ofiarą padła jej matka. Darian wyraziła przekonanie, że bez istnienia takich treści, do wielokrotnych gwałtów na jej matce mogłoby nie dojść. Jej refleksje rzucają światło na szerszy problem społeczny związany z dostępnością i wpływem treści dla dorosłych w sieci.

Wpływ treści dla dorosłych w internecie. Rodzinne konsekwencje i potrzeba edukacji

"The Guardian" opisuje: Caroline Darian podczas festiwalu podkreśliła, że jej zdaniem dostępność internetowej pornografii przyczyniła się do przestępstw, których ofiarą padła jej matka. Zwróciła uwagę na to, że takie treści mogą normalizować przemoc wobec kobiet i wpływać na postrzeganie relacji międzyludzkich. Darian zaapelowała o większą odpowiedzialność społeczną i edukację w zakresie zdrowych relacji oraz zgody.

Darian opowiedziała również o trudnych relacjach rodzinnych po ujawnieniu przestępstw. Przyznała, że początkowo jej matka nie wierzyła w oskarżenia wobec ojca, co doprowadziło do napięć między nimi. Mimo to, Darian wyraziła wdzięczność za odwagę matki w ujawnieniu prawdy. Podkreśliła również znaczenie edukacji dzieci w zakresie zgody i zdrowych relacji, dzieląc się doświadczeniem rozmowy z własnym synem na temat wydarzeń w rodzinie.

Historia Gisèle Pelicot i refleksje jej córki podkreślają potrzebę społecznej odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej. Darian zaapelowała do mężczyzn o aktywne przeciwdziałanie mizoginii i przemocy, zachęcając do otwartych rozmów i edukacji wśród rówieśników. Jej słowa stanowią wezwanie do działania na rzecz zmiany kulturowej i większej świadomości społecznej.

