Zapytał księdza o dwie żony. Zaskakująca odpowiedź duchownego

Dylemat mężczyzny. Co po śmierci, gdy miało się dwie żony?

Jeden z użytkowników mediów społecznościowych wprost zwrócił się do duchownego ze swoim problemem. Mężczyzna był ciekaw, z którą z kobiet połączy się w życiu wiecznym, biorąc pod uwagę, że podczas swojego ziemskiego życia zawarł dwa związki małżeńskie.

Ale jak mamy się spotkać w niebie? A jak miałem dwie żony, to do której pójdę? - zapytał księdza na TikToku.

Ksiądz Picur wyjaśnia. Przywołuje fragmenty Ewangelii

Duchowny w swojej odpowiedzi postanowił odwołać się bezpośrednio do Pisma Świętego. Jak przypomniał, sam Jezus odniósł się do kwestii małżeństwa i zmartwychwstania na kartach Ewangelii. Wynika z nich jasno, że po śmierci zasady dotyczące związków ulegają całkowitej zmianie. W niebie ludzie nie będą zawierać małżeństw, a ich stan można przyrównać do natury aniołów.

A tak na serio, to proszę się tym nie martwić. Jezus powiedział, że w niebie nie będą się żenić. Lecz będą jak aniołowie - odpowiedział ksiądz na TikToku.

Działalność księdza Picura na TikToku. Tysiące pytań od wiernych

Ks. Sebastian Picur to postać doskonale znana wielu polskim internautom. Duchowny prężnie działa w sieci, gdzie regularnie odnosi się do rozterek zgłaszanych przez wiernych. Poruszane przez niego zagadnienia obejmują zarówno dogmaty wiary i przepisy kościelne, jak i codzienne dylematy moralne.

Zwolnienie ze spowiedzi. Co mówi Prawo Kanoniczne?

Sakrament pokuty nie jest obligatoryjny dla wszystkich bez wyjątku. Zgodnie z zapisami kościelnego prawa, do spowiedzi z grzechów ciężkich zobligowane są wyłącznie te osoby, które posiadają zdolność rozeznania dobra i zła. Z tego względu najmłodsi wierni, z racji swojego wieku niepotrafiący jeszcze w pełni świadomie ocenić swoich czynów, są zwolnieni z tego obowiązku.

Ta sama reguła dotyczy osób dorosłych, u których występuje głęboka niepełnosprawność intelektualna lub zaawansowane zmiany otępienne, uniemożliwiające racjonalną ocenę sytuacji. Co więcej, jeśli dany katolik nie popełnił żadnego grzechu śmiertelnego, nie ciąży na nim rygor przystępowania do corocznej spowiedzi. Więcej o tym tutaj: Te osoby są zwolnione ze spowiedzi. Prawo kanoniczne mówi jasno