Czesi zamieniają Chorwację na polski Bałtyk. Dojazd z Pragi zajmuje sześć godzin

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-16 11:01

Coraz więcej turystów z południa wybiera wypoczynek na polskim wybrzeżu. Czesi dostrzegli zalety Bałtyku i traktują go jako świetną alternatywę dla Chorwacji, a prognozy wskazują, że sezon w 2026 roku mógł przynieść kolejne rekordy odwiedzin.

Słoneczna i zatłoczona plaża nad Bałtykiem z lotu ptaka. O popularności polskiego morza wśród Czechów przeczytasz na SE.
Autor: Patryk Kosmider/ Shutterstock morze bałtyckie

Coraz więcej czeskich turystów wybiera polskie morze

Dane przytaczane przez Polską Organizację Turystyczną wskazują, że w 2025 roku do Polski przyjechało 481 tysięcy czeskich gości. Statystyki te nie odzwierciedlają jednak pełnej skali zjawiska, gdyż brakuje w nich osób korzystających z mniejszych kwater, krótkich najmów oraz tych, którzy przyjechali tylko na jeden dzień.

Przewiduje się, że rok 2026 przyniesie jeszcze większą falę podróżnych z Czech. Według oceny Pavla Trojana, stojącego na czele Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze, atrakcyjność polskiego wybrzeża w oczach czeskich turystów systematycznie wzrasta.

Polska nową Chorwacją dla obywateli Czech

Dla mieszkańców Czech to właśnie Chorwacja przez wiele lat stanowiła główny cel letnich wyjazdów. Obecnie jednak rosnące grono południowych sąsiadów zaczyna doceniać urok polskiego wybrzeża. Dla wielu czeskich urlopowiczów wyjazd nad Bałtyk to znacznie przystępniejsza cenowo alternatywa dla popularnych, chorwackich kurortów.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

Zaćmienie
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Z Pragi nad Bałtyk w zaledwie sześć godzin

Jeszcze niedawno wyprawa autem nad polskie morze oznaczała dla Czechów długą i męczącą trasę, jednak sytuacja uległa znacznej poprawie. Dzięki nowym autostradom i drogom ekspresowym podróż z czeskiej stolicy nad Bałtyk zajmuje obecnie niewiele ponad sześć godzin. Jest to czas o połowę krótszy niż ten potrzebny na dotarcie nad Adriatyk. Dodatkowym udogodnieniem jest linia kolejowa Baltic Express, za którą odpowiadają wspólnie PKP Intercity i Koleje Czeskie.

Polacy również chętnie wybierają wyjazdy do Czech

Warto zauważyć, że turystyka działa w obie strony, a Polacy z entuzjazmem podróżują do Czech. Najchętniej wybieranym celem krótkich, miejskich wycieczek pozostaje Praga. Łatwy dojazd z Polski sprawia, że czeska stolica jest idealnym miejscem na weekendowe wypady. Zjawisko to potwierdza rosnące znaczenie obustronnej wymiany turystycznej między tymi dwoma krajami.

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