Pogoda w Gdańsku na weekend 18-20 września

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący spędzić w mieście najbliższe dni powinni zwrócić uwagę na prognozy, ponieważ pogoda będzie dość zmienna. Weekend, choć w dużej części pochmurny, przyniesie jeden wyraźnie cieplejszy i bezdeszczowy dzień, który będzie najlepszym momentem na aktywności na zewnątrz. Niestety, aura nie utrzyma się długo, a końcówka weekendu przyniesie ochłodzenie i opady deszczu.

Piątek, 18 września: pochmurny początek weekendu

Weekend w Gdańsku rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. Już od piątku niebo będzie w dużej mierze przysłonięte chmurami, co ograniczy ilość słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 19 stopni Celsjusza, natomiast noc przyniesie spadek temperatury do około 13 stopni. Prognozy przewidują także niewielkie, przelotne opady deszczu, jednak ich suma będzie znikoma. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota, 19 września: najprzyjemniejszy dzień

Sobota zapowiada się jako pogodowy faworyt tego weekendu. To właśnie tego dnia mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na najwyższe temperatury. Słupki rtęci powędrują w górę do 20 stopni Celsjusza, co uczyni sobotę najcieplejszym dniem w prognozowanym okresie. Co równie ważne, synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Mimo że na niebie wciąż dominować będą chmury, połączenie wyższej temperatury i braku deszczu stworzy dobre warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek.

Niedziela, 20 września: wyraźne pogorszenie aury

Niestety, przyjemna aura nie utrzyma się do końca weekendu. Niedziela przyniesie w Gdańsku wyraźne załamanie pogody. Przede wszystkim odczuwalne będzie ochłodzenie – maksymalna temperatura spadnie do około 17 stopni Celsjusza. Po bezdeszczowej sobocie wrócą także opady. Prognozowany jest słaby deszcz, który może towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Nieco nasili się również wiatr, osiągając prędkość blisko 5 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu.

Jak zaplanować weekend w Gdańsku?

Biorąc pod uwagę prognozę, plany na weekend warto dostosować do zmieniającej się aury. Sobota, z temperaturą sięgającą 20 stopni i brakiem opadów, będzie idealnym dniem na wszelkie aktywności na zewnątrz. To doskonały moment na dłuższy spacer po mieście, wycieczkę rowerową czy spędzenie czasu w jednym z miejskich parków. Z kolei deszczową i chłodniejszą niedzielę lepiej zarezerwować na plany, które nie zależą od pogody. Może to być dobra okazja do odwiedzenia krytych obiektów, takich jak galerie sztuki czy muzea, lub po prostu spędzenia czasu w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather