Amerykanie wycofują swoje wojska z Europy. "Aż jedna trzecia"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-18 6:44

Stany Zjednoczone mogą wycofać z Europy nawet dziesiątki tysięcy żołnierzy. Pentagon rozważa największe ograniczenie swojej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny – podała stacja NBC News. Cięcia mają dotyczyć przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Inaczej wygląda sytuacja Polski, gdzie USA planują stałą bazę wojskową.

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Autor: Pexels.com

NBC News: USA wycofują się częściowo z Europy, mają zabrać jedną trzecią żołnierzy. Polska ma być wyjątkiem?

Pentagon rozważa zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie o około 25 tys. – wynika z informacji NBC News. Według dwóch rozmówców stacji w najbardziej radykalnym wariancie cięcia mogłyby objąć nawet 40 tys. wojskowych, czyli około połowy obecnych sił USA na kontynencie, ale bardziej prawdopodobna jest opcja zabrania jednej trzeciej wojsk.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Razem z żołnierzami z Europy mogą zostać wycofane także samoloty, okręty i inny sprzęt. Część sił może jednak zostać przesunięta do państw na wschodniej flance NATO.

Ostatecznych decyzji jeszcze nie ma. Dowódca sił USA i NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich ma przedstawić szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi możliwe warianty zmian. Ostateczna rekomendacja ma być gotowa 6 listopada, a później trafi do Donalda Trumpa.

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Plan budzi obawy w Europie i w amerykańskim Kongresie. Politycy wskazują, że tak duże ograniczenie obecności USA może osłabić możliwości odstraszania Rosji. Pentagon od dłuższego czasu mówi jednak, że państwa europejskie powinny przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę.

A co z Polską? Tutaj plany są wręcz przeciwne, przynajmniej jeśli wierzyć zapowiedziom prezydenta USA. Donald Trump poinformował o postępach w rozmowach o utworzeniu stałej bazy w naszym kraju. „WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona” – napisał Trump. „Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA/Polski” – dodał.

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