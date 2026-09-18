Amerykanie wycofują swoje wojska z Europy. "Aż jedna trzecia"

NBC News: USA wycofują się częściowo z Europy, mają zabrać jedną trzecią żołnierzy. Polska ma być wyjątkiem?

Pentagon rozważa zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie o około 25 tys. – wynika z informacji NBC News. Według dwóch rozmówców stacji w najbardziej radykalnym wariancie cięcia mogłyby objąć nawet 40 tys. wojskowych, czyli około połowy obecnych sił USA na kontynencie, ale bardziej prawdopodobna jest opcja zabrania jednej trzeciej wojsk.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Razem z żołnierzami z Europy mogą zostać wycofane także samoloty, okręty i inny sprzęt. Część sił może jednak zostać przesunięta do państw na wschodniej flance NATO.

Ostatecznych decyzji jeszcze nie ma. Dowódca sił USA i NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich ma przedstawić szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi możliwe warianty zmian. Ostateczna rekomendacja ma być gotowa 6 listopada, a później trafi do Donalda Trumpa.

Tymczasem w Polsce plany zbudowania stałej bazy. Donald Trump pisze o Karolu Nawrockim

Plan budzi obawy w Europie i w amerykańskim Kongresie. Politycy wskazują, że tak duże ograniczenie obecności USA może osłabić możliwości odstraszania Rosji. Pentagon od dłuższego czasu mówi jednak, że państwa europejskie powinny przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę.

A co z Polską? Tutaj plany są wręcz przeciwne, przynajmniej jeśli wierzyć zapowiedziom prezydenta USA. Donald Trump poinformował o postępach w rozmowach o utworzeniu stałej bazy w naszym kraju. „WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona” – napisał Trump. „Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA/Polski” – dodał.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś dziś w wyborach prezydenckich? Karola Nawrockiego Rafała Trzaskowskiego Na kogoś innego Nie wiem

Poland has signaled it is ready to host a US Army base after Trump said progress had been made toward establishing one.President Nawrocki said Warsaw could provide the “best possible location,” though no final agreement has been announced.https://t.co/xIw6Dv9jdj— KyivPost (@KyivPost) September 17, 2026