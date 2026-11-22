Ślub Miley Cyrus i Maxxa Morando. Uroczystość odbyła się w Palm Springs

W sobotę, 21 listopada, w kalifornijskim Palm Springs odbył się ślub, podczas którego Miley Cyrus i Maxx Morando oficjalnie sformalizowali swoją relację w gronie najbliższych osób. Według doniesień magazynu "People", zakochani złożyli sobie przysięgę małżeńską tuż przy basenie, stojąc pod łukiem udekorowanym białymi kwiatami. Na liście obecnych podczas wydarzenia gości znalazły się między innymi siostra artystki, Noah, a także jej matka, Tish Cyrus.

Pierwsze zdjęcia z uroczystości pokazują, że panna młoda zdecydowała się na prostą i elegancką suknię ślubną, którą wyróżniały długi tren, odkryte plecy oraz długie rękawy. Wokalistka uzupełniła swój wygląd o subtelną biżuterię i spięte blond włosy, natomiast Maxx Morando zaprezentował się w czarnym garniturze.

Miley Cyrus przyłapana przed ślubem. Gwiazda odwiedziła salon manicure

Zanim doszło do samej ceremonii, fotoreporterzy dostrzegli Miley Cyrus w okolicach salonu manicure. Artystka nie prezentowała się wówczas w wieczorowym wydaniu, lecz postawiła na czarne spodnie dresowe, sweter w identycznym odcieniu oraz wysokie białe kalosze od Chanel. Całość tego codziennego zestawu dopełniała bardzo duża torebka.

Gdy wizyta w punkcie kosmetycznym dobiegła końca, piosenkarka i aktorka odjechała z miejsca czarnym samochodem. Dopiero z upływem czasu wyszło na jaw, że to wyjście stanowiło ostatni element przygotowań przed złożeniem przysięgi Maxxowi Morando.

Miley Cyrus i Liam Hemsworth. Historia pierwszego małżeństwa piosenkarki

Zawarty właśnie związek oznacza, że Miley Cyrus wstąpiła w związek małżeński po raz drugi w życiu. Wcześniej, w grudniu 2018 roku, artystka wyszła za aktora Liama Hemswortha, jednak ta relacja nie przetrwała. Ich rozstanie nastąpiło w 2019 roku, natomiast w styczniu 2020 roku małżeństwo zostało oficjalnie zakończone rozwodem.

Przeżycia towarzyszące tamtemu rozstaniu miały bezpośredni wpływ na twórczość muzyczną gwiazdy. W kontekście zakończenia tamtej relacji najczęściej interpretuje się utwór "Flowers", który zapewnił Miley Cyrus wielki sukces i stał się globalnym hitem.

Obecnie u boku Maxxa Morando piosenkarka otwiera zupełnie nowy rozdział swojego życia. Zakochani spotykali się od 2021 roku, a po potwierdzeniu zaręczyn w grudniu 2025 roku i po kilku latach wspólnego życia para podjęła decyzję o ślubie.

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