Katarzyna Bosacka skrytykowała produkty reklamowane przez Annę Starmach

Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się edukacją żywieniową. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z programów "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz "EkoBosacka". Obecnie prowadzi program "Super Gary. Gotuj z Bosacką". W mediach społecznościowych regularnie komentuje również produkty reklamowane przez znane osoby.

Tym razem przyjrzała się deserom, które promuje Anna Starmach. Była jurorka "MasterChefa" nawiązała współpracę z popularną siecią, a skład oferowanych produktów nie przypadł Bosackiej do gustu. Edukatorka zwróciła uwagę na długą listę składników, wśród których wymieniła między innymi konserwanty, emulgatory i sztuczne aromaty.

Swoją opinię wyraziła w wyjątkowo ostrym wpisie na Instagramie. Nie zabrakło w nim uszczypliwości pod adresem Starmach. Bosacka nazwała reklamowane słodycze "słodkimi śmietnikami" i zakończyła publikację słowami: "Anka, oddaj fartucha!".

Olga Frycz odpowiedziała Katarzynie Bosackiej. Stanęła w obronie Anny Starmach

Wpis Katarzyny Bosackiej wywołał dyskusję wśród internautów. Część osób zgodziła się z jej oceną składu deserów, inni uznali, że forma krytyki była nie na miejscu. Wśród komentujących znalazła się Olga Frycz. Aktorka nie ukrywała, że nie podoba jej się sposób, w jaki Bosacka zwróciła się do Anny Starmach.

Frycz przypomniała, że była jurorka "MasterChefa" przez lata pracowała na swoją pozycję i nie powinna być oceniana przez pryzmat jednej reklamowej współpracy.

Pani Katarzyno, Ania Starmach nie musi nikomu oddawać fartucha, a już na pewno nie dlatego, że reklamuje ciastka! Na swoją pozycję zapracowała talentem, wiedzą i latami ciężkiej pracy - napisała aktorka.

Zwróciła też uwagę na granicę między oceną produktu a atakowaniem osoby, która go promuje. Jej zdaniem można mieć zastrzeżenia do składu słodyczy, ale nie oznacza to, że trzeba przy okazji umniejszać czyjeś osiągnięcia.

Można krytykować skład produktu, ale publiczne deprecjonowanie czyjegoś dorobku to nie edukacja, tylko złośliwość - dodała.

Olga Frycz zwróciła się do Katarzyny Bosackiej. "Ania ma klasę i dorobek"

Aktorka nie poprzestała na tym komentarzu. W dalszej części wypowiedzi odniosła się również do argumentów dotyczących składu reklamowanych deserów. Zauważyła, że długa lista składników sama w sobie nie przesądza o tym, że produkt jest szkodliwy.

Długa lista składników nie czyni produktu trucizną, tak jak lata występowania w roli ekspertki nie dają monopolu na rację - napisała Frycz.

Na koniec ponownie stanęła w obronie Anny Starmach, podkreślając jej dorobek i zawodową pozycję.

Ania ma klasę i dorobek, których jeden złośliwy post jej nie odbierze. Może zamiast odbierać innym fartuchy, warto samemu przypomnieć sobie, że prawdziwy autorytet buduje się wiedzą i szacunkiem, a nie poniżaniem innych? - podsumowała.

Sama Anna Starmach nie odniosła się dotąd do publicznej krytyki Katarzyny Bosackiej.

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