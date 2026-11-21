Trwa analiza szczątków

W sobotę w Rudniku nad Sanem odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul. Jak zaznaczyła, na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić, jakie obiekty spadły na terenie województwa.

- Dopiero po zakończeniu, po przeprowadzeniu badań, będzie można szczegółowo określić, jaki był to rodzaj obiektu latającego - powiedziała wojewoda.

Podkreśliła, że obecnie można mówić jedynie o dwóch obiektach latających, które spadły na Podkarpaciu. Szczegółowe informacje mają zostać podane po zakończeniu prac prowadzonych przez prokuraturę i służby wojskowe.

Służby zabezpieczyły teren

Miejsce odnalezienia szczątków w Rudniku nad Sanem znajduje się na terenie niezabudowanym i zalesionym. Obszar został całkowicie wyłączony z dostępu dla osób postronnych.

- Całodobowo jest zabezpieczany teren. Tutaj nikt nie może wejść i tak będzie do czasu, kiedy te czynności są zakończone - zapewniła Teresa Kubas-Hul.

Na miejscu pracują żołnierze, prokuratorzy oraz strażacy, którzy wspierają działania między innymi poprzez oświetlanie terenu. Wojewoda nie chciała ujawniać szczegółów dotyczących liczby odnalezionych fragmentów ani miejsca ich składowania. Jak zaznaczyła, za zabezpieczenie materiału dowodowego odpowiada prokurator prowadzący śledztwo.

Trzy incydenty w dwóch województwach

Pierwszy z obiektów spadł w piątek w miejscowości Nowy Lipowiec w województwie lubelskim. Szczątki znaleziono na polu przy lesie. Według świadków po upadku doszło do pożaru i słychać było wybuch.

Tego samego dnia w lesie w rejonie Rudnika nad Sanem odnaleziono pozostałości kolejnego niezidentyfikowanego obiektu. Trzeci spadł w Mołodyczu na niezabudowanym terenie, około 280 metrów od domku letniskowego. Budynek był pusty, a w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała, że zakończono już czynności w Nowym Lipowcu. Działania nadal prowadzone są w Rudniku nad Sanem, natomiast w Mołodyczu zostały czasowo przerwane.

MON: To mogły być rosyjskie rakiety i dron

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w piątek, że podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej mogły wtargnąć dwa rosyjskie pociski oraz jeden dron.

Według wstępnych ustaleń w Nowym Lipowcu najprawdopodobniej spadła rakieta manewrująca Ch-101. Szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem również mogą pochodzić z rakiety. Z kolei obiekt odnaleziony w Mołodyczu mógł być odrzutowym dronem.

Ostateczne potwierdzenie tej wersji wydarzeń będzie jednak możliwe dopiero po przeprowadzeniu ekspertyz przez wojskowych specjalistów i śledczych.

Ważny apel służb

Sprawą zajmują się wojskowi prokuratorzy działający wspólnie z Żandarmerią Wojskową. Służby przypominają, że w przypadku odnalezienia nieznanego obiektu lub jego fragmentów nie wolno go dotykać ani przenosić.

Żandarmeria Wojskowa apeluje, by natychmiast oddalić się z miejsca znaleziska, ostrzec inne osoby i poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nawet z pozoru niegroźne fragmenty mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

9

Sonda Czy Europa powinna prowadzić twardszą politykę wobec Rosji? Tak Nie Trudno powiedzieć