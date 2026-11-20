Dwa obiekty latające spadły w województwie podkarpackim – jeden w Mołodyczu, a drugi w lesie koło Rudnika nad Sanem.

Wojewoda Teresa Kubas-Hul poinformowała, że jeden z obiektów spadł 280 metrów od domku letniskowego.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty".

Obce obiekty wojskowe na Podkarpaciu. Gdzie dokładnie spadły?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek rano. Niezidentyfikowane obiekty spadły w dwóch różnych lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego. Pierwszy z nich runął na niezabudowanym terenie w miejscowości Mołodycz (powiat jarosławski), zaledwie 280 metrów od domku letniskowego, w którym na szczęście nikogo nie było. Drugi obiekt uderzył w kompleks leśny w rejonie Rudnika nad Sanem.

Na miejscu natychmiast zaroiło się od mundurowych. Do akcji wkroczyła policja, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna oraz służby wywiadowcze. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul osobiście udała się do Mołodycza, by nadzorować działania. Jak podkreśliła, w żadnym z tych miejsc nie było bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

- Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców. W działaniach uczestniczyły polskie F-16, szwedzkie Gripeny, samolot rozpoznawczy Saab oraz holenderski samolot tankowania powietrznego MRTT. W trakcie ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Służby zabezpieczyły szczątki w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał na terytorium Polski - stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ewakuacja wieży kontrolnej w Jasionce

W piątek rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o wstrzymaniu pracy wieży kontroli lotów. Ewakuowano dziewięć osób z lotniska w Jasionce, w tym sześciu pracowników personelu operacyjnego. To pierwsza taka sytuacja od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dlaczego zdecydowano się na tak radykalny krok? Wojewoda wyjaśniła, że wojsko na bieżąco analizuje trajektorię lotu i ryzyko związane z obiektami zbliżającymi się do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na realne zagrożenie podjęto decyzję o natychmiastowym skierowaniu personelu do bezpiecznego schronienia. Jednocześnie nad Podkarpaciem operowały myśliwce wojskowe, co zmusiło służby do całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego.

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