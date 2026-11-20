Władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podjęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Była to reakcja na zagrożenie atakiem z powietrza, które pojawiło się w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, była to pierwsza tego typu sytuacja w historii tego portu lotniczego. Dziewięć osób, w tym sześciu kontrolerów, musiało udać się do tymczasowego schronienia.

Minister Dariusz Klimczak napisał na platformie X:

"W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osob w tym 6 osob personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin."

W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze @PANSA_PL po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osob w tym 6 osob personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026

Lotnisko wstrzymało i wznowiło loty

Incydent miał bezpośredni wpływ na funkcjonowanie lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że operacje lotnicze zostały czasowo wstrzymane. Było to związane z działaniami wojska w regionie.

Jak czytamy w komunikacie PAŻP:

"Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze"

Po zakończeniu ewakuacji i ustabilizowaniu sytuacji, praca portu lotniczego wróciła do normy. Agencja wydała kolejny, krótki komunikat, potwierdzając wznowienie działania.

"Lotnisko w Rzeszowie wznowiło operacje lotnicze. Zakończyła się ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego PAŻP" - informowała Agencja.

Naruszenie przestrzeni powietrznej i Alert RCB

Całe zdarzenie miało związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Zanim pojawiły się oficjalne komunikaty wojska, mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na swoje telefony Alert RCB. Wiadomość ostrzegała o sytuacji i podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP.

Treść alertu RCB brzmiała następująco:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Sprawę skomentował również szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który potwierdził naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

"Doszlo do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z @KosiniakKamysz i @RCB_RP @PolskaPolicja @KGPSP. W chwili obecnej nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają służby." - poinformował minister.

Tajemnicze obiekty pod Lublinem. Prokuratura wszczęła śledztwo

Równolegle do wydarzeń na lotnisku, pojawiły się informacje o niezidentyfikowanych obiektach latających, które spadły na terenie powiatu biłgorajskiego. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która we współpracy z Żandarmerią Wojskową i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi czynności na miejscu.

W oficjalnym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała:

"W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz."