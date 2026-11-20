Aktualizacja: godz. 7:59

Kolejne doniesienia z powiatu biłgorajskiego! Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że w miejscowości Lipowiec w gminie Księżpol spadł niezidentyfikowany obiekt. Jak przekazał, zdarzenie miało miejsce na skraju lasu. Na szczęście nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

– Upadł na skraju lasu, nie ma zagrożenia dla ludzi z tego miejsca. Mieliśmy zgłoszenie po eksplozji. Na miejscu są służby, które sprawdzają, co dokładnie tam spadło – powiedział WP starosta Andrzej Szarlip.

Na miejscu pracują służby, które ustalają, czym był obiekt i w jakich okolicznościach doszło do jego upadku.

Wcześniej pisaliśmy:

W piątek rano, 20 listopada, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało niepokojący komunikat dotyczący bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, istnieje podejrzenie jej naruszenia przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.

– W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza – poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ na platformie X.

Jak wynika z komunikatu, obecnie trwa weryfikacja zapisów systemów radiolokacyjnych. Jej celem jest potwierdzenie, czy rzeczywiście doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W razie potwierdzenia zagrożenia wojsko może podjąć odpowiednie działania, aby mu przeciwdziałać.

Niezidentyfikowany obiekt miał spaść na Lubelszczyźnie

Według nieoficjalnych informacji niezidentyfikowany obiekt miał spaść w miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Szczegóły zdarzenia są weryfikowane. W internecie pojawiło się nagranie, które ma ukazywać moment uderzenia rakiety. Czekamy na potwierdzenie jego autentyczności.

@konflikty2526 Uderzyła w miejscowości Chmielek (powiat biłgorajski) - na miejscu już są tam służby https://t.co/lUwcUCj8uG— Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

- Z informacji, które posiadam, wynika, że na miejsce skierowano służby: straż pożarną, policję oraz naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy z lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oczywiście weryfikujemy to zgłoszenie. Na tę chwilę nie ma potwierdzenia, czym był ten obiekt. Tej nocy na zachodzie Ukrainy Rosjanie używali zarówno rakiet manewrujących, jak i dronów - zarówno zwykłych, jak i odrzutowych. Więcej możliwości na tę chwilę nie ma. Jest to jedyne miejsce, w którym obecnie prowadzone są czynności. Cały czas pozostajemy jednak w kontakcie ze służbami. Przekazują nam one informacje i zgłoszenia od mieszkańców, które na bieżąco weryfikujemy - mówi Radiu Eska podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Niepokojące doniesienia dotyczą również okolic przejścia granicznego w Hrebennem. Według pojawiających się informacji niezidentyfikowany obiekt miał spaść w pobliżu przejścia, prawdopodobnie po stronie ukraińskiej. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Dowództwo Operacyjne RSZ zaapelowało do mieszkańców o stosowanie się do komunikatów i poleceń wydawanych przez właściwe służby.

– Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów – przekazano.