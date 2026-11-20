Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

W polskiej przestrzeni powietrznej mogło dojść do incydentu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu jej naruszenia przez niezidentyfikowane obiekty. Służby przekazały stosowne informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i obecnie trwa weryfikacja zapisów z systemów radiolokacyjnych. Wojsko podkreśla, że w razie potrzeby zostaną podjęte odpowiednie działania.

W oficjalnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych czytamy:

"Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb. Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów."

Wcześniej rozesłano Alert RCB

Zanim pojawił się komunikat wojska, do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano Alert RCB. Był on bezpośrednio związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W wiadomości poinformowano o podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP.

Treść alertu RCB brzmiała następująco:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Które powiaty otrzymały alert?

Wiadomość SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa została wysłana do odbiorców na terenie następujących powiatów:

woj. lubelskie: hrubieszowskiego, m. Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego

hrubieszowskiego, m. Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego woj. podkarpackie: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, m. Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, m. Przemyśl, przemyskiego, sanockiego, leskiego, m. Krosno, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

Sytuacja jest dynamiczna. Służby proszą o zachowanie spokoju i śledzenie kolejnych oficjalnych informacji.