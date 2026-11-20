Alert RCB dla Lubelskiego i Podkarpackiego. Zagrożenie atakiem z powietrza w Polsce. „Znajdź bezpieczne miejsce”
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano wiadomości do mieszkańców dwóch województw wschodniej Polski. Ostrzeżenie dotyczy "zagrożenia atakiem z powietrza". Osoby przebywające na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie otrzymały SMS-y takiej treści:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. ZNAJDŹ BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW.
Ostrzeżenie objęło dużą część województw lubelskiego i podkarpackiego, w tym Lublin, Chełm, Zamość, Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg i Krosno. Alert już odwołano.
W miastach wyły syreny, mieszkańcy zdezorientowani
Na Lubelszczyźnie alert wysłano między innymi do mieszkańców powiatów puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.
Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatów rzeszowskiego, mieleckiego, dębickiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.
Tymczasem mieszkańcy takich miast, jak Rzeszów, Lublin, Puławy pisali w mediach społecznościowych o wyjących syrenach. Niektórzy twierdzą, ze nie otrzymali żadnych alertów i nie mają pojęcia, co się dzieje i co powinni zrobić.
Wkrótce Dowództwo Operacjne RSZ podało, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest prawdopodobne, a obiekt mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim.
Lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje
Działania podjęło również polskie lotnictwo wojskowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) poinformowała na platformie X, że lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze z powodu aktywności wojskowych samolotów.
W nocy Rosja przeprowadziła ataki powietrzne na Ukrainę. Polskie dowództwo poinformowało wcześniej o podniesieniu gotowości obrony powietrznej. Działania miały zapobiegać zagrożeniom dla polskiej przestrzeni powietrznej.