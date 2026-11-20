Alert RCB dla Lubelskiego i Podkarpackiego. Zagrożenie atakiem z powietrza w Polsce. „Znajdź bezpieczne miejsce”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano wiadomości do mieszkańców dwóch województw wschodniej Polski. Ostrzeżenie dotyczy "zagrożenia atakiem z powietrza". Osoby przebywające na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie otrzymały SMS-y takiej treści:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. ZNAJDŹ BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW.

Ostrzeżenie objęło dużą część województw lubelskiego i podkarpackiego, w tym Lublin, Chełm, Zamość, Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg i Krosno. Alert już odwołano.

W miastach wyły syreny, mieszkańcy zdezorientowani

Na Lubelszczyźnie alert wysłano między innymi do mieszkańców powiatów puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.

Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatów rzeszowskiego, mieleckiego, dębickiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Tymczasem mieszkańcy takich miast, jak Rzeszów, Lublin, Puławy pisali w mediach społecznościowych o wyjących syrenach. Niektórzy twierdzą, ze nie otrzymali żadnych alertów i nie mają pojęcia, co się dzieje i co powinni zrobić.

Wkrótce Dowództwo Operacjne RSZ podało, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest prawdopodobne, a obiekt mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim.

Lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje

Działania podjęło również polskie lotnictwo wojskowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) poinformowała na platformie X, że lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze z powodu aktywności wojskowych samolotów.

W nocy Rosja przeprowadziła ataki powietrzne na Ukrainę. Polskie dowództwo poinformowało wcześniej o podniesieniu gotowości obrony powietrznej. Działania miały zapobiegać zagrożeniom dla polskiej przestrzeni powietrznej.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski. - podkarpackiego - powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 20, 2026

🔴 W piątek rano w Lublinie zawyly syreny alarmowe. https://t.co/anO4Lqexfv— lublin112.pl (@lublin112) November 20, 2026