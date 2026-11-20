Służby w akcji na Podkarpaciu

Mieszkańcy wschodniej Polski ponownie z niepokojem patrzą w niebo. Dziś rano, w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, dokonano zaskakującego odkrycia. Na otwartym terenie w pobliżu stawów Miłków znaleziono liczne metalowe fragmenty oraz wyrwę w ziemi. Zgłoszenie wpłynęło do służb w godzinach porannych, co potwierdza lokalna policja.

Dzisiaj około godziny 8:30 policjanci komendy w Jarosławiu zostali powiadomieni przez mężczyznę, że w Mołodyczu w rejonie stawów Miłków na dużej rozelgłej przestrzeni porozrzucane są metalowe elementy. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, na miejscu pracuje wojsko oraz strażacy. Szczegółów w tej sprawie udziela Żandarmeria Wojskowa

- przekazała redakcji "Super Expressu" aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Jak dodała rzeczniczka, na miejscu oprócz policji działają inne służby, w tym wojsko, a po szczegółowe informacje odsyła do Żandarmerii Wojskowej, która przejęła prowadzenie sprawy.

Oficjalny komunikat podkarpackiej policji

Po południu podkarpacka policja wydała oficjalny komunikat, w którym podsumowuje dotychczasowe działania i potwierdza oba zdarzenia.

Prowadzimy czynności na miejscu dwóch zdarzeń w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanych przedmiotów. W powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem. W miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. O zdarzeniach powiadomiliśmy m.in. Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW oraz Straż Pożarną. Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych.

Co dalej ze znaleziskiem?

Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, czym dokładnie są znalezione obiekty ani czy ich pojawienie się ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Procedury w takich przypadkach są bardzo precyzyjne. Zanim eksperci ocenią, z czym mamy do czynienia, szczątki muszą zostać zbadane przez pirotechników. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy metalowe elementy nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. Dopiero po uzyskaniu "zielonego światła" do pracy przystąpią specjaliści, którzy określą pochodzenie znaleziska.