Niezidentyfikowany obiekt spadł i stanął w ogniu

Piątkowy poranek przyniósł serię alarmujących zdarzeń na południowym wschodzie Polski. W miejscowości Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski) na polu w pobliżu lasu spadł niezidentyfikowany obiekt latający, który po upadku zapalił się. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne siły policyjne, straż pożarna, a także policyjni kontrterroryści. Jak informuje policja, na szczęście nikt nie został ranny.

Rzecznik prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, nadkom. Anna Kamola, przekazała szczegóły:

"Prowadzimy czynności w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na polu przy lesie i zapalił się. Ze wstępnych informacji wynika. że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Udają się tam również policyjni kontrterroryści oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Powiadomiliśmy Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego."

Huk wybuchu i wstrzymane pociągi

Niemal w tym samym czasie dyżurny ruchu w Rudniku nad Sanem usłyszał potężny "huk wybuchu" w pobliżu terenów kolejowych. Chociaż wstępne oględziny nie wykazały uszkodzeń infrastruktury, spółka PKP PLK podjęła natychmiastowe działania. Na trasy wysłano drezyny w celu dokładnego sprawdzenia torowisk. Informacje te potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W swoim komunikacie minister napisał:

"Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. (...) Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii."

Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym @PKP_PLK_SA podjęły decyzję aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka. Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii.— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026

Pilna narada w MON i Alert RCB

Wszystkie te zdarzenia rozegrały się w czasie, gdy na telefonach mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego pojawił się Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem z powietrza i zalecało znalezienie bezpiecznego miejsca.

Sprawa jest traktowana niezwykle poważnie na najwyższym szczeblu. Minister obrony narodowej zwołał pilną odprawę w resorcie, aby przeanalizować sytuację związaną z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak poinformował szef MON:

"W @MON_GOV_PL trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu."

Służby wciąż pracują na miejscu zdarzeń, aby wyjaśnić charakter obiektu i wszystkie okoliczności incydentu.